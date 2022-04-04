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中職》曾登上大聯盟官網！ 超狂球迷撿到林智勝第290轟（影音）

2022/04/04 07:04

〔體育中心／綜合報導〕林智勝昨日敲出生涯第290轟，打破中職第一的全壘打紀錄，而這顆球更是被一位不簡單的球迷Jordan Kuo給撿到。

粉絲專頁「Jordan's Zone」的版主Jordan Kuo，在昨天撿到林智勝的290轟紀念球，他也發文表示：「不小心撿到林智勝破中職紀錄的290轟，發文以茲紀念一下～印象中大師兄很會打王鏡銘，但沒想到真的打出來，我早就說過若是真的接到紀錄球，我一定會還給球員，球團的誠意我覺得也很足夠，只是東西拿到前。我就不先說有換到什麼好了～原本想說可以把泰山拉進來一起合照，但一陣混亂就只留下這張合照了。總之恭喜，明天繼續接？」

Jordan Kuo粉絲專頁請點此

Jordan Kuo素有「台版 Zack Hample*」之稱，他曾在2018年接到貝爾崔（Adrian Beltre）生涯第475轟，當時貝爾崔靠著這轟將生涯全壘打數推進到史上第30名，而Jordan Kuo也因為接到這球登上大聯盟官網。

Jordan Kuo非常懂得該如何在球場上要球，據他所說已經在球場接到、獲得超過3000顆球。昨日賽前Jordan Kuo就發文表示自己已經接到5顆球，而在他撿到該球後，賽事主播陳捷盛也認出他的身分，表示他是台灣第一個大聯盟Podcast「Hito大聯盟」的聽眾，Jordan Kuo也曾上過該Podcast節目接受訪問

Jordan Kuo撿到林智勝第290轟，賽後味全龍球隊也讓他與林智勝合照。（圖片取自臉書）

Jordan Kuo曾接過貝爾崔生涯第475轟並登上大聯盟官網。（圖片擷取自大聯盟官網）

*Zack Hample是美國一位知名的棒球收藏家，同時也是一位Youtuber，他表示自己已經在球場中蒐集了超過1萬1000顆球，其中「A-Rod」的三千安以及楚奧特（Mike Trout）生涯首轟球都是由他所接到。

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