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體育 籃球 NBA

NBA》湖人沒戲了！吞下難堪6連敗 晉級附加賽機會渺茫

2022/04/04 08:00

湖人晉級附加賽機會越來越渺茫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥詹姆斯（LeBron James）因先前左腳踝扭傷傷勢，今日迎戰金塊掛傷號，湖人也以118：129不敵金塊，吞下6連敗，離附加賽漸行漸遠。

湖人明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）日前還放話，球隊會連贏5場，取得附加賽資格，未料今日馬上踢鐵板，兩隊上半場打完比數膠著，金塊靠著A.戈登（Aaron Gordon）半場18分的表現，取得62：61領先。

易籃後，湖人曾打出一波15：5的高潮，一度握有小幅領先，但金塊約基奇（Nikola Jokic）單節豪取14分，再度讓戰局形成拉鋸戰，也讓湖人的領先優勢化為烏有。

A.戴維斯。（法新社）

關鍵決勝節，金塊持續多點開花，團隊單節34分進帳，湖人未能有所回應，A.戴維斯、魏斯布魯克（Russell Westbrook）末節進攻「隱形」，兩人單節合計僅拿下10分，終場紫金大軍吞下6連敗低潮。

A.戴維斯貢獻28分、9籃板、8助攻，魏斯布魯克進帳27分、10籃板、7助攻，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）挹注17分。

金塊方面，有6人得分上雙，約基奇38分、18籃板、6助攻，A.戈登24分、8籃板，巴頓（Will Barton）25分、2助攻。

西部第11的湖人，已經落後第10馬刺1.5場勝差，馬刺今日也有比賽，若贏球能將勝差領先至2場，換言之，湖人晉級附加賽機會越來越渺茫。

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