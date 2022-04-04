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網球》取代喬科維奇 18歲西班牙小蠻牛創賽史最年輕冠軍紀錄

2022/04/04 07:44

阿卡拉茲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密大師賽男單冠軍戰，西班牙14種子阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天以7：5、6：4擊敗挪威第6種子魯德（Casper Ruud），取代塞爾維亞球王喬科維奇成為賽史最年輕冠軍。

年僅18歲的阿卡拉茲以及23歲的魯德，生涯都是首度闖進ATP1000分級大師賽冠軍戰，魯德在第2局率先破發，取得局數3：0領先優勢，但後勁十足的阿卡拉茲在第7局、第11局回破成功，以7：5率先搶下首盤。

第二盤阿卡拉茲乘勝追擊，在首局和第三局連續破發對手，形成3：0領先，儘管魯德回破一次，但最終仍由阿卡拉茲直落二盤勝出。

阿卡拉茲賽後表示：「我無法用言語形容我現在的感受。能在邁阿密贏得第一個一千分大師賽非常特別，我有不可思議的團隊，還有我的家人。」「我知道魯德的表現非常出色，他有強大的正拍，我試著先進攻他的反拍以及保持侵略，我沒有讓他主宰比賽。正手以及反手都是我很好的武器。」

阿卡拉茲。（法新社）

魯德。（法新社）

阿卡拉茲改寫喬科維奇（Novak Djokovic）在2007年寫下的19歲之齡奪邁阿密冠軍紀錄，成為賽會最年輕冠軍。也是僅次張德培、納達爾（Rafael Nadal），史上最第三年輕的大師賽冠軍。賽後，西班牙同胞前輩納達爾也第一時間發文對他獻上祝賀。

前一天的女單決賽，則由波蘭20歲的天才少女史薇泰克（Iga Swiatek）擊敗日本大坂直美，也是生涯首次拿下邁阿密冠軍。

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