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MLB》春訓狀態絕好調 韋蘭德將健康擺第一

2022/04/04 09:05

韋蘭德。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人39歲強投韋蘭德（Justin Verlander）傷癒復出表現優異，春訓前3場出賽都未失分，今天進行開季前最後一次登板，雖然失掉2分，但也投滿5局，並指出對於能夠健康投完春訓感到滿意。

曾兩度獲得塞揚獎殊榮的韋蘭德，過去兩年因韌帶置換手術僅出賽1場，不過季後太空人仍展現誠意，以1年2500萬美元（約新台幣6.93億）的合約，附帶2023的球員選擇權，留住這位2017年球隊奪冠功臣。

雖然已將近兩年未在正式比賽投球，不過韋蘭德春訓重拾昔日王牌身手，前3次登場共投8.2局僅挨5安，未讓對手越雷池一步，今天再將局數拉長到5局，直到最後一局才被對手攻破。春訓總計13.2局僅失2分，飆出15次三振，防禦率維持高水準的1.32。

韋蘭德雖然春訓狀態絕佳，不過他最慶幸的莫過於能夠保持身體健康，「我很開心能夠挺過難關，雖然還有些細節要去修正，但我很滿意自己的健康狀態，接下來的目標就是希望讓我的身體習慣五人輪替。」

太空人總教練貝克（Dusty Baker）也表示，能夠看到韋蘭德再次回歸投手丘，並在場上展現贏球渴望，那感覺真的太棒了。不過為避免操之過急，貝克將開幕戰先發交給28歲左投瓦德茲（Framber Valdez）擔綱，韋蘭德預計將在開季第3場比賽掛帥先發。

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