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MLB》大聯盟殘酷舞台！日本安打王開季名單沒份 面臨關鍵抉擇

2022/04/04 09:06

秋山翔吾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人隊的33歲日籍外野手秋山翔吾，今被球團告知，他沒有擠進開季名單，接下來秋山翔吾有權利選擇成為自由球員，不然就要去3A打拚。

秋山翔吾曾是日職4屆安打王，2020年賽季以3年2100萬美元（約新台幣5.8億）合約加盟紅人，成為隊史首位日本球員，但他的旅美生涯，未能複製在日職的成功，過去2年在大聯盟出賽142場，打擊率為0.224，沒有全壘打，僅有守備偶有佳作。

今年春訓，秋山翔吾的表現也不理想，出賽7場，22打數敲4安，沒有出現長打，打擊率僅0.182，未能擠進開季名單。

紅人總管克拉爾（Nick Krall）表示：「我們認為球隊在外野有更好的選擇，像是弗萊利（Jake Fraley）、奈昆（Tyler Naquin），如此一來，我們覺得另一個左打是多餘的。」

秋山翔吾談到球隊的決定時，他直呼自己並沒有措手不及，「這並非不可預測的事情，我知道在大聯盟的舞台中，這隨時可能發生。」

紅人希望秋山翔吾能夠接受前往3A的分配，但也會尊重他的最終決定，克拉爾表示：「我喜歡他在這裡，我真的很享受他在球隊的所有時光。」

紅人總教練貝爾（David Bell）說道：「他只是沒有太多上場機會，我知道他的能耐，如果他成為自由球員，並有機會幫助大聯盟球隊獲勝，我一點也不感到驚訝。」

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