MLB》運動家大甩賣 美媒看好金手套捕手異軍突起

莫瑞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家去年未打進季後賽，季後宣告大甩賣，陣中多位看板球星遭到交易，不過美媒看好去年獲得生涯首座金手套的27歲捕手莫瑞（Sean Murphy）能夠接管大局，成為這支球隊的未來希望。

運動家今年冬天為了節省團隊薪資，將陣中主力先發巴西特（Chris Bassitt）、馬奈亞（Sean Manaea），以及強打歐森（Matt Olson）、查普曼（Matt Chapman）等人交易至聯盟其他勁旅，待了11年的總教練梅爾文（Bob Melvin）也相繼出走，甚至連輪值所剩王牌蒙塔斯（Frankie Montas）都可能難逃交易命運。

請繼續往下閱讀...

雖然球隊前景看似渾沌，不過隊上仍有潛力新星值得期待，其中剛拿下金手套殊榮的莫瑞就被預言本季有望爆發。莫瑞上季出賽119場，雖然打擊率平庸僅2成16，但轟出17發全壘打，並有59分打點，若能整季完整出賽，有機會將全壘打數上看25至30支。

莫瑞在今年春訓就展現優異打擊潛能，總計10場出賽，打擊率高達5成20，其中今天面對教士全場更3支3，並轟出雙響砲，近況非常火燙，加上原先扎實的守備功力，被點名成為運動家下個看板球星。另外，從歐森交易案中得到的外野手帕什（Cristian Pache）也被看好接班球隊防守中線任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法