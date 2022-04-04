MLB》狂！教士換取50勝無安打左投 先發輪值無比強大

馬奈亞今天被交易到教士，馬上就對前東家運動家先發。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕教士與運動家今天進行2換2交易，得到運動家先發左投馬奈亞（Sean Manaea）以及小聯盟右投哈勒戴（Aaron Holiday）。

教士在此次交易送出2名農場潛力新秀，包括右投手馬丁尼茲（Adrian Martinez）以及內野手安吉利斯（Euribiel Angeles）。

請繼續往下閱讀...

30歲馬奈亞生涯在大聯盟拿下50勝41敗，防禦率3.86，曾在2018年投出無安打比賽，去年投179.1局，拿下10勝11敗，防禦率3.91，另外飆出194次三振創個人單季新高。

馬奈亞最近才以975萬美元與運動家球團續約，賽季結束後有權成為自由球員，他的經紀人也是魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）。

得到馬奈亞之後教士隊的先發投手陣容相當強大，除了達比修有擔任王牌外，還有前塞揚投手史奈爾（Blake Snell）、去年曾投出無安打比賽的瑪斯古夫（Joe Musgrove）。另外克萊文傑（Mike Clevinger）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、派岱克（Chris Paddack）都要競爭五號先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法