晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》狂！教士換取50勝無安打左投 先發輪值無比強大

2022/04/04 09:30

馬奈亞今天被交易到教士，馬上就對前東家運動家先發。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕教士與運動家今天進行2換2交易，得到運動家先發左投馬奈亞（Sean Manaea）以及小聯盟右投哈勒戴（Aaron Holiday）。

教士在此次交易送出2名農場潛力新秀，包括右投手馬丁尼茲（Adrian Martinez）以及內野手安吉利斯（Euribiel Angeles）。

30歲馬奈亞生涯在大聯盟拿下50勝41敗，防禦率3.86，曾在2018年投出無安打比賽，去年投179.1局，拿下10勝11敗，防禦率3.91，另外飆出194次三振創個人單季新高。

馬奈亞最近才以975萬美元與運動家球團續約，賽季結束後有權成為自由球員，他的經紀人也是魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）。

得到馬奈亞之後教士隊的先發投手陣容相當強大，除了達比修有擔任王牌外，還有前塞揚投手史奈爾（Blake Snell）、去年曾投出無安打比賽的瑪斯古夫（Joe Musgrove）。另外克萊文傑（Mike Clevinger）、馬丁尼茲（Nick Martinez）、派岱克（Chris Paddack）都要競爭五號先發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。