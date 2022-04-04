高球》老虎伍茲現身奧古斯塔練球 有望復出美國名人賽

老虎伍茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕自上週練習賽後，前球王老虎伍茲（Tiger Woods）又出現在奧古斯塔球場練球，外界議論這位15座大賽冠軍有諸多跡象皆表明將於美國名人賽復出。

伍茲上次參加職業巡迴賽是2020年的事，他於去年2月遭遇嚴重車禍，重挫右小腿及腳踝，且腳踝為粉碎性骨折，傷勢相當嚴重，也傳出生涯可能就此報銷的傳聞。不過據《衛報》指出，昨伍茲出現在奧古斯塔球場，大概在20分鐘內揮了30桿左右，而過程中也看不出身體出現異狀。

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而在一旁與伍茲聊天的侯斯薛爾（Billy Horschel）也向《衛報》透露：「伍茲揮桿的樣子和速度看起來跟像車禍前的他一樣，我認為他有機會出賽。」

46歲的伍茲生涯82座美巡賽冠軍，其中15座是大賽冠軍，而名人賽也有5次冠軍殊榮。至於是否確定名人賽回歸，近日伍茲除了於社群發文預告會前往奧古斯塔準備和練習之外，也透露將依比賽時間決定參賽與否。

美國名人賽將於4月7日至10日於奧古斯塔高爾夫球俱樂部舉行。

Tiger Woods has arrived at Augusta pic.twitter.com/swZzIcfPv3 — PGA TOUR （@PGATOUR） April 3, 2022

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