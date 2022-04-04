CBA》中國球員耍陰招！危險動作撞倒陳盈駿 網批：根本殺人伎倆

〔體育中心／綜合報導〕2021-22中國職籃CBA季後賽如火如荼進行，陳盈駿昨轟下27分、6籃板、7助攻，幫助廣州龍獅以106：95擊敗山西國投，搶下隊史季後賽首勝，比賽中陳盈駿還遭對手危險動作撞倒，引起網友熱議。

廣州龍獅正與山西國投進行3戰2勝制季後賽，力拚8強門票，龍獅輸掉首場比賽，昨日是背水一戰，全隊將士用命，其中陳盈駿延續例行賽火燙表現，全場16投8中，貢獻27分、6籃板、7助攻，不僅幫助球隊延續戰線，根據中媒指出，這是龍獅隊史季後賽首勝，寫下歷史性一刻。

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比賽中也發生一段插曲，決勝節剩下6分46秒時，陳盈駿外線出手，山西國投球員邢志強防守不及，竟直接「耍陰招」，朝陳盈駿腿部撞去，讓他重摔在地，當下龍獅總教練郭士強暴跳如雷，要求裁判將邢志強奪權出場，陳盈駿起身後，也跟邢志強有言語交換。

中媒轉播當下就直言，邢志強這個動作非常危險，有可能造成陳盈駿嚴重受傷，球迷也紛紛在網上痛批：「這球太髒了」、「中國球員，意外嗎」、「根本殺人伎倆，存心要毀了人家球員生涯」，不過後續裁判經過影片回放後，犯規並沒有升級，只給了邢志強一個普通犯規。

目前系列賽，兩隊1：1平手，明日晚間，將進行驟死戰，勝方晉級季後賽8強。

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