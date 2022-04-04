NBA》恩比德繳超狂數據率隊進季後賽 騎士主帥不滿裁判偏袒雙星

恩比德再繳MVP等級數據。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今天作客騎士，靠著當家中鋒恩比德（Joel Embiid）狂轟44分17籃板5火鍋，加上哈登（James Harden）大三元演出，幫助球隊以112：108險勝對手，確定晉級季後賽。不過騎士主帥畢可史塔夫（J.B. Bickerstaff）賽後對裁判頗有微詞，認為他們偏袒七六人雙星。

恩比德今天攻下44分，不過有17分是靠罰球取得，另一位著名買犯球星哈登也有超過一半分數透過罰球得到，兩人光在罰球線上就進帳28分，這讓畢可史塔夫表示不滿，「場上唯一無法防守的時候就是當對手站在罰球線上，這太荒謬了，他們竟然能有42次罰球機會，但我們卻沒有得到應得待遇。」

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騎士主帥畢可史塔夫對裁判哨聲判決差異不滿。（美聯社）

隨著例行賽逐漸進入尾聲，MVP競爭也越演越烈，恩比德賽後也提到對於拿獎的渴望，「如果能夠拿到（MVP）的話就太好了，但如過又沒得到，我還真不知道我該怎麼做，我會感覺評審是不是恨我，或是我和費城球迷的標準跟外界不太一樣。」

恩比德今天也成為至1990年以來，聯盟第5位創下單場至少40分15籃板5火鍋創舉的球員，哈登雖然命中率不盡理想，仍拿下21分10籃板10助攻，T.哈里斯（Tobias Harris）、馬克西（Tyrese Maxey）各貢獻11分。

騎士全隊雖然5人得分上雙，不過在少了陣中雙塔J.艾倫（Jarrett Allen）、莫布里（Evan Mobley）情況下，難擋在禁區肆虐的恩比德，明星後衛葛蘭德（Darius Garland）

拿下全隊最高的23分，雷佛特（Caris Levert）、史蒂文斯各挹注（Lamar Stevens）18分。

Joel Embiid today:



44 PTS

17 REB

5 BLK



He joins Shaq, AD, Dwight and Ewing as the only players with multiple 40p/15r/5b games since 1990. pic.twitter.com/D6MfORKcOc — StatMuse （@statmuse） April 4, 2022

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