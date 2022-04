NBA》恩比德繳超狂數據率隊進季後賽 騎士主帥不滿裁判偏袒雙星

恩比德再繳MVP等級數據。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕七六人今天作客騎士,靠著當家中鋒恩比德(Joel Embiid)狂轟44分17籃板5火鍋,加上哈登(James Harden)大三元演出,幫助球隊以112:108險勝對手,確定晉級季後賽。不過騎士主帥畢可史塔夫(J.B. Bickerstaff)賽後對裁判頗有微詞,認為他們偏袒七六人雙星。

恩比德今天攻下44分,不過有17分是靠罰球取得,另一位著名買犯球星哈登也有超過一半分數透過罰球得到,兩人光在罰球線上就進帳28分,這讓畢可史塔夫表示不滿,「場上唯一無法防守的時候就是當對手站在罰球線上,這太荒謬了,他們竟然能有42次罰球機會,但我們卻沒有得到應得待遇。」

騎士主帥畢可史塔夫對裁判哨聲判決差異不滿。(美聯社)

隨著例行賽逐漸進入尾聲,MVP競爭也越演越烈,恩比德賽後也提到對於拿獎的渴望,「如果能夠拿到(MVP)的話就太好了,但如過又沒得到,我還真不知道我該怎麼做,我會感覺評審是不是恨我,或是我和費城球迷的標準跟外界不太一樣。」

恩比德今天也成為至1990年以來,聯盟第5位創下單場至少40分15籃板5火鍋創舉的球員,哈登雖然命中率不盡理想,仍拿下21分10籃板10助攻,T.哈里斯(Tobias Harris)、馬克西(Tyrese Maxey)各貢獻11分。

騎士全隊雖然5人得分上雙,不過在少了陣中雙塔J.艾倫(Jarrett Allen)、莫布里(Evan Mobley)情況下,難擋在禁區肆虐的恩比德,明星後衛葛蘭德(Darius Garland)

拿下全隊最高的23分,雷佛特(Caris Levert)、史蒂文斯各挹注(Lamar Stevens)18分。

