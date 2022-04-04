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NBA》火箭三將同時爆發還不夠 灰狼三箭頭轟83分緊追老六爵士

2022/04/04 12:15

灰狼贏球後距離爵士剩1.5場勝差，仍有一絲翻盤機會。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼今天前進休士頓作客火箭，雖然全場一路維持領先，甚至將分差擴大至25分，但決勝節遭火箭小將克里斯多夫（Josh Christopher）嚇出一身冷汗，所幸及時止血，以139：132險勝對手，收下2連勝。

賽前距離西部第6爵士僅有2場勝差的灰狼，今天遭遇爐主火箭勢在必得，雖然碰上對手雙衛J.格林（Jalen Green）和波特（Kevin Porter Jr.）同時爆發，不過仍沒有帶來太多麻煩，三節打完手握24分領先。

決勝節風雲變色，火箭小將克里斯多夫從板凳跳出，單節一人獨拿19分，一度領先達到25分的灰狼瞬間只剩下8分，好在「狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）、羅素（D'Angelo Russell）挺身而出才免於遭到逆轉夢靨。

J.格林和克里斯多夫聯手轟下61分。（法新社）

湯斯賽後也對團隊最後一節防守表達不滿，「我們必須了解我們的防守並沒有達到預期的要求，犯下太多錯誤，不應該為今天的表現自滿，但總歸而言，我們還是贏球了。」

狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）攻下全場最高的33分，湯斯挹注28分11籃板，羅素22分，畢斯利（Malik Beasley）12分，奧柯吉（Josh Okogie）11分。

火箭榜眼J.格林砍下31分，季末逐漸打出應有身手，好友克里斯多夫繳出本季代表作30分，波特21分，森根（Alperen Sengun）14分，小馬丁（Kenyon Martin Jr.）11分。

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