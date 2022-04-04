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高球》徐薇淩雪佛龍錦標賽寫本季最佳 美國庫普喬奪生涯首冠

2022/04/04 11:33

台灣一姊徐薇淩。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA本季首場大賽雪佛龍錦標賽今進行最後一輪，台灣一姊徐薇淩繳出71桿，以總桿284桿拿下並列第25名；美國好手庫普喬（Jennifer Kupcho）雖然揮出4日來最差的74桿，但憑藉著前3回合的領先優勢，最終仍以總桿274桿抱回生涯首座LPGA冠軍。

美國好手庫普喬抱回生涯首座LPGA冠軍。（美聯社）

徐薇淩這週在前3回合分別繳出72、69、72桿，最後一輪穩紮穩打，抓下2鳥吞1柏忌，繳出71桿，並以總桿284桿拿下並列第25名。這也是徐薇淩這季成績最佳的一場，她在3月初的新球季首戰匯豐女子錦標賽曾拿下並列第26。

美國好手庫普喬在第3回合打完，取得6桿的大幅領先，但最後一輪卻打得跌跌撞撞，雖然抓下5鳥，卻也吞下7柏忌，最終以74桿作收。

贏下生涯首冠，她表示，成為大賽的贏家，真的很「超現實」，但能夠成為最後一位跳進波比池（Poppie’s Pond）慶祝的冠軍，真的是很特別的經驗。

這場賽事今年更換贊助商為雪佛龍，明年將改變比賽地點，移往休士頓的球場。過去這項賽事都在蘭喬米拉的米遜丘俱樂部舉行，冠軍選手會跳進波比池（Poppie’s Pond）慶祝，今年冠軍也會是最後一位體驗在波比池慶祝的選手。

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