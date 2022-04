網球》西班牙正夯！ 阿卡拉茲寫紀錄 國王也親電祝賀

阿卡拉茲。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕西班牙18歲阿卡拉茲(Carlos Alcaraz)於今邁阿密冠軍賽直落兩盤擊敗挪威好手魯德(Casper Ruud)奪冠,除改寫喬科維奇(Novak Djokovic)的最年輕冠軍紀錄、成為首位西班牙球員在邁阿密封王,更迎來西班牙國王菲利普六世的親電祝賀。

今邁阿密冠軍賽,阿卡拉茲以7:5、6:4擊退對手封王,同時贏得他第一座ATP1000大師賽的首冠。消息傳回西班牙後更是受到國王菲利普六世前來祝賀,而這通突如其來的祝福讓阿卡拉茲不僅興奮喊道「真是太神奇了!」更直言接到國王電話比打冠軍賽還緊張。

請繼續往下閱讀...

「西班牙國王這份來電祝賀是你從未想到的,他慰問我每天的辛勞和我的勝利,真的太神奇了。」阿卡拉茲今年繼2月的里約公開賽、去年7月克羅埃西亞公開賽奪冠後,拿下第3個ATP巡迴賽冠軍,排名躍升第11位、生涯最高,《路透社》更看好他在本季法網時能擠進前10。

對此,阿卡拉茲則回答道:「我曾征服過紅土跟硬地,兩地我都覺得很舒服,所以在紅土或硬地都能打。」

法網公開賽將於5月22日至6月5日舉行。

Spanish teen Carlos Alcaraz becomes youngest Miami Open champ, gets call from the King https://t.co/0AyW4eyBGv