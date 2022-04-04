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網球》西班牙正夯！ 阿卡拉茲寫紀錄 國王也親電祝賀

2022/04/04 12:30

阿卡拉茲。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西班牙18歲阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）於今邁阿密冠軍賽直落兩盤擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud）奪冠，除改寫喬科維奇（Novak Djokovic）的最年輕冠軍紀錄、成為首位西班牙球員在邁阿密封王，更迎來西班牙國王菲利普六世的親電祝賀。

今邁阿密冠軍賽，阿卡拉茲以7：5、6：4擊退對手封王，同時贏得他第一座ATP1000大師賽的首冠。消息傳回西班牙後更是受到國王菲利普六世前來祝賀，而這通突如其來的祝福讓阿卡拉茲不僅興奮喊道「真是太神奇了！」更直言接到國王電話比打冠軍賽還緊張。

「西班牙國王這份來電祝賀是你從未想到的，他慰問我每天的辛勞和我的勝利，真的太神奇了。」阿卡拉茲今年繼2月的里約公開賽、去年7月克羅埃西亞公開賽奪冠後，拿下第3個ATP巡迴賽冠軍，排名躍升第11位、生涯最高，《路透社》更看好他在本季法網時能擠進前10。

對此，阿卡拉茲則回答道：「我曾征服過紅土跟硬地，兩地我都覺得很舒服，所以在紅土或硬地都能打。」

法網公開賽將於5月22日至6月5日舉行。

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