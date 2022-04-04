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MLB》94億新台幣的力量 哈波春訓全壘打超爆量產出（影音）

2022/04/04 12:05

〔體育中心／綜合報導〕休賽季曾經開玩笑想來中職打球的費城人隊強打哈波（Bryce Harper），今天在對老虎的熱身賽單場雙響砲，再度秀出去年拿下國聯MVP的不凡實力。

哈波今天擔任第三棒右外野手，第1局棒打93英哩速球，扛出左外野380英呎全壘打。接著第3局當首棒打者再敲二壘安打，第6局哈波又扛出左外野的2分砲，費城人在哈波單場3發長打帶領下以8：7獲勝。

哈波在今年春訓出賽11場，敲出6轟10打點，打擊率高達.400，OPS是突破天際的1.505，也是春訓國聯全壘打王。

哈波在2019年3月與費城人簽下13年3.3億美元（約新台幣94億）長約，今年是第4年，去年出賽141場，繳出打擊率.309，還有35轟、84分打點、OPS1.044成績，生涯第二度拿下聯盟MVP。

值得一提的是，這場比賽「大聯盟選秀狀元們」一共敲出了5發全壘打，除了2010年國民隊的選秀狀元哈波敲出雙響砲外，費城人在2016年的選秀狀元莫尼亞克（Mickey Moniak）也是單場雙響砲，另外2020年老虎隊的狀元托克森（Spencer Torkelson）也敲出1發全壘打。

哈波。（法新社）

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