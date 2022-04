NBA》不要球迷了？魏少狂輸賽後吐驚人之語

魏斯布魯克。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊最近持續連敗,附加賽席次不保,球迷大失所望之餘,後衛魏斯布魯克(Russell Westbrook)卻在日前對鵜鶘輸球後撂話:「說實話,我不在意觀眾。」讓記者會現場氣氛一片凝結。

美媒就認為魏斯布魯克的言行互相矛盾,因為他最近一個月才與球迷互嗆,當時有球迷把他的姓名更改成「Westbrick」來酸他投籃打鐵,當時他回應「我不能再允許人們侮辱我的姓氏」。

對於前天魏斯布魯克輸球後的這句發言,《The Athletic》的湖人隊記者 Bill Oram 表示失望,認為這話有足夠空間懷疑他根本不在乎湖人球迷。

魏斯布魯克身上還有1年高達4700萬美元的球員選擇權,在他不太可能放棄的前提下,除非尋求買斷,該如何找到球隊接下這燙手山芋將成湖人休季一大難題,也因此,魏少明年仍有可能續留湖人。

Russell Westbrook when asked about the impact of home fans in the game: "I don't pay attention to this crowd, to be honest."



pic.twitter.com/aJd0fLCBFN