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NBA》不要球迷了？魏少狂輸賽後吐驚人之語

2022/04/04 12:59

魏斯布魯克。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊最近持續連敗，附加賽席次不保，球迷大失所望之餘，後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）卻在日前對鵜鶘輸球後撂話：「說實話，我不在意觀眾。」讓記者會現場氣氛一片凝結。

美媒就認為魏斯布魯克的言行互相矛盾，因為他最近一個月才與球迷互嗆，當時有球迷把他的姓名更改成「Westbrick」來酸他投籃打鐵，當時他回應「我不能再允許人們侮辱我的姓氏」。

對於前天魏斯布魯克輸球後的這句發言，《The Athletic》的湖人隊記者 Bill Oram 表示失望，認為這話有足夠空間懷疑他根本不在乎湖人球迷。

魏斯布魯克身上還有1年高達4700萬美元的球員選擇權，在他不太可能放棄的前提下，除非尋求買斷，該如何找到球隊接下這燙手山芋將成湖人休季一大難題，也因此，魏少明年仍有可能續留湖人。

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