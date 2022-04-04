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MLB》只有傷勢能阻止他！ 地表最強右投吐心聲：很沮喪

2022/04/04 13:39

大都會強投德葛隆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會強投德葛隆（Jacob deGrom）春訓狀況正好，無奈又遇到傷來磨，他吐露心聲表示：「真的很沮喪。」

兩屆塞揚名投德葛隆，今年在春訓出賽2場，累積5局投球飆出10次三振，防禦率1.80，原本是大都會預定開幕戰先發投手，未料他因肩膀傷勢，可能到6月才能復出，一切計畫泡湯。

德葛隆日前傳接球訓練時，出現右肩不適情況，經過核磁共振檢查後，顯示肩胛骨有壓力反應，肩膀出現發炎情形，接下來將會關機4週，之後循序漸進重返賽場，可能要到6月才能回歸。

大聯盟官網指出，德葛隆今日受訪時說道：「身體方面，我感覺很好，沒想到這問題突然出現，一旦把這問題解決了，我就能繼續大展身手。」

德葛隆回憶，日前被告知要關機4週時，自己有點措手不及，「真的很沮喪，最令人沮喪的部分是，我知道自己在今年春訓投球的感覺有多好，結果傷勢突然冒出來。」

德葛隆表示：「但我會嘗試從積極的角度來看待它，我沒有結構上的損害，一切都很好，一旦骨頭癒合，就可以開始投球，希望在今年剩下的時間裡保持健康。」

德葛隆在投手丘上威風八面，但他最大敵人就是傷病問題，大聯盟官網指出，自2020年以來，德葛隆曾受過肘部、肩部、背闊肌和背部的傷勢困擾。

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