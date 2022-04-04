中職》狂！ 林智勝商品不到30分鐘銷售破百萬

林智勝敲出生涯第290轟，成為中職全壘打王，球團第一時間開賣全壘打王紀念商品，不到30分鐘，預購金額即破百萬。（味全龍提供）

〔體育中心／台北報導〕林智勝昨日（3號）在台南棒球場敲出生涯第290轟，一舉成為中職新科全壘打王，球團第一時間發文祝賀「王者降臨」，緊接著也開賣全壘打王紀念商品，凌晨0點整一開賣，不到30分鐘，預購金額即破百萬。

破紀錄第一時間，球團除了發文祝賀，也立即推出「歷史的王者-Ngayaw·Ake林智勝」290轟全系列紀念商品，包含290轟同款親簽紀念球棒、紀念徽章、搖頭公仔、球、帽等，款式豐富，並於本日凌晨0時已開始於味全龍官方商城開放預購，至11日中午12點截止。商品預購一開放，限量紀念球棒不僅被秒殺，而唯妙唯肖的搖頭公仔，姿勢選擇智勝每回全壘打回到本壘比天的經典手勢，預訂數量也近千隻，整體商品銷售不到30分鐘業績已突破百萬元。

請繼續往下閱讀...

林智勝敲出生涯第290轟，成為中職全壘打王，球團第一時間開賣全壘打王紀念商品，不到30分鐘，預購金額即破百萬。（味全龍提供）

球團為了感謝球迷，並希望各位球迷繼續喜愛與支持智勝邁向巔峰，因此於今日宣布加碼贈送紅利點數，凡預購期間4日至11日購買林智勝紀念商品者，每位會員即加贈290點紅利點數（每個帳號限贈一次），僅此一次的紀念商品組合，球團希望用紅利換紅潮，邀請更多球迷進場和我們一起見證歷史，共同為智勝加油。

中職全壘打王原先紀錄由張泰山289轟所保持，高懸14年的紀錄，林智勝於去年季末才追平，而今年的第1場賽事，便用手上的棒子，證明自己還能打，也正式超越泰山，豎立起新的大師兄障礙，而且中華職棒全壘打新紀錄的篇章，今年也將跟著林智勝的出賽，有機會不斷被翻新。

林智勝說，棒球比賽敲出全壘打往往容易讓球迷感到興奮，也會讓比賽更加刺激精彩，他很開心能成為全壘打王，更開心的是還能出賽，為球隊拿下勝利。智勝打破紀錄的第一時間，張泰山便送上最誠摯的擁抱，他說紀錄本來就是拿來給後輩破的，他看好智勝朝300轟的里程碑前進，他也覺得能在味全龍隊出2個全壘打王，是一件很酷的事。

林智勝敲出生涯第290轟，成為中職全壘打王，球團第一時間開賣全壘打王紀念商品，不到30分鐘，預購金額即破百萬。（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法