晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》狂！ 林智勝商品不到30分鐘銷售破百萬

2022/04/04 13:55

林智勝敲出生涯第290轟，成為中職全壘打王，球團第一時間開賣全壘打王紀念商品，不到30分鐘，預購金額即破百萬。（味全龍提供）

〔體育中心／台北報導〕林智勝昨日（3號）在台南棒球場敲出生涯第290轟，一舉成為中職新科全壘打王，球團第一時間發文祝賀「王者降臨」，緊接著也開賣全壘打王紀念商品，凌晨0點整一開賣，不到30分鐘，預購金額即破百萬。

破紀錄第一時間，球團除了發文祝賀，也立即推出「歷史的王者-Ngayaw·Ake林智勝」290轟全系列紀念商品，包含290轟同款親簽紀念球棒、紀念徽章、搖頭公仔、球、帽等，款式豐富，並於本日凌晨0時已開始於味全龍官方商城開放預購，至11日中午12點截止。商品預購一開放，限量紀念球棒不僅被秒殺，而唯妙唯肖的搖頭公仔，姿勢選擇智勝每回全壘打回到本壘比天的經典手勢，預訂數量也近千隻，整體商品銷售不到30分鐘業績已突破百萬元。

林智勝敲出生涯第290轟，成為中職全壘打王，球團第一時間開賣全壘打王紀念商品，不到30分鐘，預購金額即破百萬。（味全龍提供）

球團為了感謝球迷，並希望各位球迷繼續喜愛與支持智勝邁向巔峰，因此於今日宣布加碼贈送紅利點數，凡預購期間4日至11日購買林智勝紀念商品者，每位會員即加贈290點紅利點數（每個帳號限贈一次），僅此一次的紀念商品組合，球團希望用紅利換紅潮，邀請更多球迷進場和我們一起見證歷史，共同為智勝加油。

中職全壘打王原先紀錄由張泰山289轟所保持，高懸14年的紀錄，林智勝於去年季末才追平，而今年的第1場賽事，便用手上的棒子，證明自己還能打，也正式超越泰山，豎立起新的大師兄障礙，而且中華職棒全壘打新紀錄的篇章，今年也將跟著林智勝的出賽，有機會不斷被翻新。

林智勝說，棒球比賽敲出全壘打往往容易讓球迷感到興奮，也會讓比賽更加刺激精彩，他很開心能成為全壘打王，更開心的是還能出賽，為球隊拿下勝利。智勝打破紀錄的第一時間，張泰山便送上最誠摯的擁抱，他說紀錄本來就是拿來給後輩破的，他看好智勝朝300轟的里程碑前進，他也覺得能在味全龍隊出2個全壘打王，是一件很酷的事。

林智勝敲出生涯第290轟，成為中職全壘打王，球團第一時間開賣全壘打王紀念商品，不到30分鐘，預購金額即破百萬。（味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。