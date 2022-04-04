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T1》蔣淯安聯手德古拉率英熊宰特攻 林韋翰首秀有憾

2022/04/04 16:24

蔣淯安。（記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤英熊今在主場迎戰中信特攻，雙方一路纏鬥到決勝節，英熊在蔣淯安、德古拉合砍44分帶領下，終場以95：91獲勝。

特攻後衛林韋翰今天迎來返台後首秀且先發上陣，他和英熊一哥蔣淯安的對決成焦點，另外特攻今天也「開箱」新加入的洋將、211公分的凱。

首節特攻三分球8投0中，靠著馬龍跟凱在內線的發揮，和英熊纏鬥，而英熊洋將士東獨拿10分，率隊取得領先。

第2節兩隊你來我往，該節尾聲英熊陣中禁區大將德古拉和林泰樂連線，兩人輪流發威，助隊在半場打完擴大到8分領先。

英熊在第3節開局表現強勢，一度將領先擴大到雙位數，但特攻很快回神，讀秒階段，林韋翰罰球兩罰俱中，返台首秀得分開張，也助隊扳平戰局。決勝節，特攻拉出一波5：0攻勢，但英熊很快靠著李啟瑋、蔣淯安連續三分球反擊，再次要回領先。

凱在第4節還剩6分半時，扭傷腳一度退場休息，雖然馬上重返賽場，卻也因為傷勢影響移動，讓英熊德古拉在禁區逞威，拉到雙位數領先。不過，特攻在終場前45秒靠著馬龍追到3分差，但下一波進攻沒把握，採取犯規戰術未果，讓英熊拿下勝利。

英熊蔣淯安繳出全隊最高22分、7助攻，但失誤7次也偏多，德古拉挹注22分、18籃板。特攻新洋將凱繳出全隊最高23分，馬龍20分次之，今天迎來返台首秀的林韋翰僅出賽17分鐘，拿下2分、3助攻。

中信特工林韋翰。（記者朱沛雄攝）

中信特工林韋翰。（記者朱沛雄攝）

士東。（記者朱沛雄攝）

凱。（記者朱沛雄攝）

德古拉。（記者朱沛雄攝）

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