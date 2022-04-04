NFL》曾拳擊場上對決NBA控衛 前明星跑衛簽一日合約後正式退休

戈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯5度入選職業盃的38歲前明星跑衛戈爾（Frank Gore）宣布，將於未來幾個月內與在選秀會上選中他，也是他效力最久的前東家舊金山49人隊，簽下一日合約後從NFL退休，正式結束長達16年的職業生涯。

戈爾近日透過Youtube頻道《TheSFNiners》訪談，向外界宣告自己將正式退休，同時也透露退休後的規劃，期盼能成為49人球團管理階層的一份子，「我喜愛尋找與挖掘天賦，我愛美式足球。49人球團也明白我懂這些球員，瞭解成為一位美式足球員所需的條件。」

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戈爾於2005年以第三輪被49人選中，生涯前10個球季皆效力於49人，隨後轉戰過印第安納波利斯小馬、邁阿密海豚、水牛城比爾與紐約噴射機。以高耐戰力聞名的他，生涯出賽241場為史上最多，16個球季中9度完成單季1000碼衝球，且生涯衝球總碼數為16000碼高居歷史第三，僅次於名人堂傳奇E.史密斯（Emmitt Smith）與佩頓（Walter Payton）。

自2020年球季結束後，戈爾便未獲得任何一支NFL球團的合約。他也於2021年球季期間投入拳擊運動，並於去年12月與NBA前明星控衛D.威廉斯（Deron Williams）進行表演賽，不過最終由D.威廉斯透過分歧判決勝出。

去年12月，戈爾（左）與NBA前明星控衛威廉斯進行拳擊表演賽。（法新社）

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