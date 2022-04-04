晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NFL》曾拳擊場上對決NBA控衛 前明星跑衛簽一日合約後正式退休

2022/04/04 18:02

戈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕生涯5度入選職業盃的38歲前明星跑衛戈爾（Frank Gore）宣布，將於未來幾個月內與在選秀會上選中他，也是他效力最久的前東家舊金山49人隊，簽下一日合約後從NFL退休，正式結束長達16年的職業生涯。

戈爾近日透過Youtube頻道《TheSFNiners》訪談，向外界宣告自己將正式退休，同時也透露退休後的規劃，期盼能成為49人球團管理階層的一份子，「我喜愛尋找與挖掘天賦，我愛美式足球。49人球團也明白我懂這些球員，瞭解成為一位美式足球員所需的條件。」

戈爾於2005年以第三輪被49人選中，生涯前10個球季皆效力於49人，隨後轉戰過印第安納波利斯小馬、邁阿密海豚、水牛城比爾與紐約噴射機。以高耐戰力聞名的他，生涯出賽241場為史上最多，16個球季中9度完成單季1000碼衝球，且生涯衝球總碼數為16000碼高居歷史第三，僅次於名人堂傳奇E.史密斯（Emmitt Smith）與佩頓（Walter Payton）。

自2020年球季結束後，戈爾便未獲得任何一支NFL球團的合約。他也於2021年球季期間投入拳擊運動，並於去年12月與NBA前明星控衛D.威廉斯（Deron Williams）進行表演賽，不過最終由D.威廉斯透過分歧判決勝出。

去年12月，戈爾（左）與NBA前明星控衛威廉斯進行拳擊表演賽。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。