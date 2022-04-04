中職》躲過百轟但難逃林智勝紀錄轟 王鏡銘祈禱「300不是我就好」

王鏡銘。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「我留名啦!」36歲統一獅投手王鏡銘昨成為林智勝生涯第290轟的苦主，他今天一看到媒體就用這句話來自嘲，也祈禱林智勝的300轟不要再找自己開刀。

王鏡銘目前生涯累計被敲65發全壘打，但林智勝就包辦10轟，是在潘威倫之後，最會被林智勝打全壘打的投手。查閱王鏡銘的被全壘打明細，還會發現他生涯被敲的第1、2支全壘打，都是出自林智勝之手。

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「生涯第1轟是他嗎?喔，他的第99支，我記得。」儘管王鏡銘對於是否被林智勝敲第1轟的印象有些模糊，但他記得那是「大師兄」生涯的第99轟，「智勝的第100轟是打陳逸宸。」這一點王鏡銘也記得很清楚。

再翻閱林智勝的全壘打明細，除了生涯第99轟是打王鏡銘，第101轟也同樣讓王鏡銘挨打。換句話說，王鏡銘剛好躲過林智勝的生涯百轟，只是昨天他仍難逃那發改寫中職全壘打紀錄的第290轟，「那顆是失投滑球，智勝也很厲害，我投1.1局就那1顆失投，就被他掌握到了。」

面對轉披味全龍戰袍的林智勝，王鏡銘認為他跟在兄弟時期不一樣，「感覺他整個人比較放鬆，跟在兄弟不一樣，在兄弟比較綁手綁腳，感覺他很輕鬆在面對投手，很享受在打擊。」王鏡銘認為只要林智勝保持健康，300轟絕對不是問題，但他當然希望不要是自己再被轟，「只要300不是我就好，祈禱一下。」

王鏡銘。（記者李惠洲攝）

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