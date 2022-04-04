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PLG》楊敬敏太狂了！率領國王克服20分落後大逆轉夢想家

2022/04/04 17:18

楊敬敏。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕P.LEAGUE+新北國王今天克服20分落後，決勝節靠著楊敬敏關鍵時刻的6罰5中穩住勝果，他攻下全場最高34分，率隊以93：91大逆轉台新夢想家，將隊史連勝推進至第6場。

夢想家長人吉爾貝克在上半場如入無人之境，兩節就豪取21分，助隊取得雙位數領先，但下半場戰況丕變，楊敬敏第3節就拿下11分帶動反攻，比夢想家團隊單節的8分還多。

兩隊在決勝節展開拉鋸戰，李德威先是在1分31秒投進超前三分球，Q.戴維斯的進球助國王追到只差1分，而李德威關鍵時刻發生失誤，讓楊敬敏抄截後快攻上籃造成犯規，他在倒數48秒57兩罰俱中，率領國王以90：89逆轉，並在最後4次罰球命中3球，補進保險分，揚科維奇壓哨三分球沒進，比賽就此定調。

前場只拿6分的楊敬敏，今反彈飆進6顆三分球，拿下34分，而里金斯進帳22分、11籃板、5助攻，湯瑪士有13分、18籃板，Q.戴維斯進帳8分，國王以14勝6負穩固龍頭寶座。

至於夢想家以吉爾貝克的24分、8籃板表現最佳，吳永盛拿17分，揚科維奇本季第2次出賽，拿到15分、13籃板，球隊2連勝畫下句點。

楊敬敏。（新北國王提供）

里金斯。（新北國王提供）

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