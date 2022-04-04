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中職》用「師父」稱呼餅總！ 林子昱和中職救援王有一段成大情緣

2022/04/04 17:54

林子昱。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕「滿有趣的，我叫的師父在我對面。」味全龍投手林子昱口中的「師父」就是統一獅總教練林岳平，雖然他當初期待兩人同隊的目標沒有實現，但6年前都在台南成大醫院結下的師徒緣份，如今讓兩人成為惺惺相惜的對手。

林子昱昨對統一獅後援4局失1分，拿下生涯首次救援成功，「餅總」林岳平今天賽前表示，「昨天賽後遇到他，我就說恭喜喔救援成功，結果他回我說，我要超越你的紀錄。」林岳平生涯累計129次救援成功，林子昱當然是在開玩笑，但餅總對媒體露出神秘微笑表示：「你們可以去問問他，他都怎麼叫我?」

「我叫他師父啊，因為我們以前都在成大訓練。」林子昱表示在2016年剛退伍後，他去成大訓練時認識林岳平，「當時他也有看我的投球影片，對我的動作稍微講一下，那時候覺得我的揮臂可以更好一點。」

林岳平。（記者李惠洲攝）

餅總倒是說自己沒有指導他，只是在成大有過這麼一段相處時光，「那時我因為右手大姆指骨折去復健，在那邊7、8個月，我當時不認識他，也沒看過他投球，只知道他剛退伍想考球隊，後來知道他考上台南城市隊。」後來餅總也知道林子昱去參加味全龍海選，「他真的不簡單啦!」

林子昱則說當年自己其實是希望和林岳平當隊友，「那時候還沒有進來，就想要跟他同一隊，我也不知道我會進來職棒。」如今兩人成為對手，但這份師徒情誼仍在，在講述這段往事時，都掛著笑容。

林子昱。（記者李惠洲攝）

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