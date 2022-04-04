MLB》重返球界當洋基球評 貝爾川談當年作弊：早已越線

貝爾川。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因捲入太空人作弊醜聞而丟掉大都會主帥一職的「川哥」貝爾川（Carlos Beltran）如今再度重返棒球界，擔任洋基球評。近日他在與洋基主播麥克凱（Michael Kay）的訪談中娓娓道來當年的作弊事件，坦承當初太空人團隊的行為早已「越線」。

貝爾川提到，當時太空人球團渴望比其他球團「更有效率」且「更加聰明」，因此把原在球場內部的影像室移置場邊球員休息室旁，以更利於破解對手暗號，進而轉化成垃圾桶敲打聲提醒自家選手。儘管這的確就是作弊行為，貝爾川聲稱，當時球隊所有人都認為沒什麼大不了。

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貝爾川表示，球團在當時從未企圖停止一連串不適當的行為，「如果球團有告知我們，我們絕對不會再這樣做。」如今貝爾川坦承，2017年的世界大賽冠軍是有汙點的，他們必須為所做過的一切負起全責。不過令他不解的是，當時奪冠的球員皆未受任何處分，只有他是唯一在報告中被明確指控的太空人球員。

2017年美聯冠軍系列戰，太空人與洋基鏖戰至第7戰，最終洋基敗下陣，太空人則順利挺進世界大賽，並奪下該年冠軍。洋基固然是這波作弊事件中的受害者之一，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）當時也稱太空人不值得擁有這座冠軍。

不過如今貝爾川將擔任洋基新球季的球評，賈吉也對這位前輩及前隊友（貝爾川曾於2014至2016季中效力洋基）釋懷，「對我來說，他不需要對我們解釋什麼，過去我從他身上學到很多，我很尊敬他。我很期待他重回棒球圈，重新變成我們的一份子，他能帶給球界的經驗實在太重要。」

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