PLG》「台灣噴射機」張宗憲比下「台灣LBJ」周儀翔 勇士中止2連敗

張宗憲比下周儀翔，率領球隊獲勝。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「台灣噴射機」張宗憲今在主場和平籃球館拿19分，比下「台灣LBJ」周儀翔的3分，P. LEAGUE+台北富邦勇士共5人得分達雙位數，終場113：97擊敗高雄鋼鐵人，中止2連敗。

勇士在農曆年後拉出7連勝，但接連敗給新北國王和新竹街口攻城獅，吞下2連敗，今在主場碰上鋼鐵人拚止敗，沒放過止敗機會，畢竟過去交手5次，勇士以4勝1負占上風。

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塞瑟夫展現能裡能外的本領，首節5次出手都進，拿12分，而張宗憲對位周儀翔也打得強勢，第2節就豪取10分，勇士在半場打完以60：41的大幅領先。

前一場拿19分的「台灣LBJ」周儀翔，今天並未能延續好表現，前兩節4次出手盡墨，直到第3節剩下4分半鐘才靠投進三分球得分開張，而鋼鐵人攻勢零星，整場比賽一路被壓著打，儘管決勝節從最多落後超過20分，追到只差7分，卻無法守住勇士火力，比賽也就此定調。

塞瑟夫拿全場最高28分、18籃板，張宗憲有19分，辛特力18分、10籃板、9助攻，林書緯16分，林志傑14分。

鋼鐵人洋將布朗繳出27分、17籃板、11助攻「大三元」數據，呂政儒17分，盧哲毅進帳15分，陳又瑋11分，班尼特13分，周儀翔6投僅1中，拿3分，球隊吞下3連敗。

林志傑。（記者羅沛德攝）

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