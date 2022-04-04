晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》「台灣噴射機」張宗憲比下「台灣LBJ」周儀翔 勇士中止2連敗

2022/04/04 19:21

張宗憲比下周儀翔，率領球隊獲勝。（記者羅沛德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕「台灣噴射機」張宗憲今在主場和平籃球館拿19分，比下「台灣LBJ」周儀翔的3分，P. LEAGUE+台北富邦勇士共5人得分達雙位數，終場113：97擊敗高雄鋼鐵人，中止2連敗。

勇士在農曆年後拉出7連勝，但接連敗給新北國王和新竹街口攻城獅，吞下2連敗，今在主場碰上鋼鐵人拚止敗，沒放過止敗機會，畢竟過去交手5次，勇士以4勝1負占上風。

塞瑟夫展現能裡能外的本領，首節5次出手都進，拿12分，而張宗憲對位周儀翔也打得強勢，第2節就豪取10分，勇士在半場打完以60：41的大幅領先。

前一場拿19分的「台灣LBJ」周儀翔，今天並未能延續好表現，前兩節4次出手盡墨，直到第3節剩下4分半鐘才靠投進三分球得分開張，而鋼鐵人攻勢零星，整場比賽一路被壓著打，儘管決勝節從最多落後超過20分，追到只差7分，卻無法守住勇士火力，比賽也就此定調。

塞瑟夫拿全場最高28分、18籃板，張宗憲有19分，辛特力18分、10籃板、9助攻，林書緯16分，林志傑14分。

鋼鐵人洋將布朗繳出27分、17籃板、11助攻「大三元」數據，呂政儒17分，盧哲毅進帳15分，陳又瑋11分，班尼特13分，周儀翔6投僅1中，拿3分，球隊吞下3連敗。

林志傑。（記者羅沛德攝）

林志傑向裁判抱怨出手被犯規，遭判技術犯規

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。