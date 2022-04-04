中職》去年生日被整哭 郭天信許願今年要贏

郭天信。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕去年生日被整哭，至今仍讓味全龍新星郭天信記憶猶新，今年生日適逢天母主場開幕戰，他的願望很簡單：「4月15日要贏球!」

味全龍今年來勢洶洶，從公辦熱身賽就打出4勝2敗的5隊最佳成績，開季後又對統一獅搶下二連勝，總教練葉君璋昨就有感而發，感覺球員的贏球信心變強大了。郭天信今天賽前也認為，「熱身賽是滿大的關鍵，我們打出一波四連勝，第1場又是在這裡（台南）贏球，也讓球員的想法或多或少受到影響，覺得今年不一樣了!」

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昨天能在台南破除去年0勝12敗的超級魔咒，郭天信也露出笑容表示：「很爽耶，很開心，去年在這裡一場也沒贏。」結果龍隊不但昨天大勝，今天再以6：4贏球。

郭天信希望贏球氣勢能夠一直延續下去，15日的天母開幕戰又是自己生日，當然也要贏，但不要再被整。提起去年被整哭，他至今還很委屈地說，「我被罵耶，而且連維中都被罵，我就覺得事情大條了，結果罵到我，我就受不了了，蛋糕拿出來的時候，我還在哭。」

開季連兩戰都有安打演出，郭天信認為算是好的開始，「我還是把球隊成績擺第一，只要球隊贏球都好，個人紀錄對現階段的我來說不重要，我喜歡贏球的感覺。」

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