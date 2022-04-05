中職》龍小將超狂不要命美技！敵隊球迷也動容：了不起（影音）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍中外野手郭天信昨日再度於守備時發揮他的「天網」本領，接殺獅隊洋砲羅薩的深遠飛球，不過他在接球後用力地撞上全壘打牆，努力拼勁令球迷動容，賽後林智勝還開玩笑表示：「幹嘛去撞牆呢。」

郭天信在去年攻守俱佳，拿下外野金手套和最佳九人兩大獎，季末味全龍球團給他實質上的肯定，加薪150%，月薪從10萬一口氣來到25萬，而開季後2場比賽打擊率3成，守備上也屢屢演出美技。

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昨日郭天信在接到羅薩的中外野深遠飛球後用力撞到全壘打牆，許多球迷都認為他此舉有點過於「不要命」，而賽後郭天信也表示自己沒事，「被打了一記肝臟拳，只是當下撞到比較難呼吸，就是一種悶住的感覺。」大師兄林智勝還開玩笑表示，天信幹嘛要撞牆呢?牆又不會倒。

球迷看到郭天信的美技，不僅稱讚他，也都很擔心他的身體狀況：「接球撞牆後人倒下又爬起把球傳出....這鬥志真的令人動容」、「那個衝擊力沒有暈倒還能傳球真的很厲害」、「象迷路過，用行動證明自身價值，但還是要注意安全」、「不愧是味全龍看板球星天哥 富邦有釣蝦池味全有天池」、「我是統一獅隊 看到郭天信精彩美技 我為他拍手叫好 很了不起 另外請不要受傷 身體健康最重要」。

郭天信接球後撞到全壘打牆，休息一段時間後才起身。（記者李惠洲攝）

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