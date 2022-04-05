晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》K翻國聯邪惡帝國！ 天使雷神：2019年後最棒感受

2022/04/05 07:01

〔體育中心／綜合報導〕休賽季獲得天使1年2100萬（約新台幣6億）大約網羅的「雷神」 辛德加德（Noah Syndergaard），昨日對國聯邪惡帝國道奇主投5局狂飆7K失1分，他也挺滿意自己的表現，認為是自2019年後最好。

辛德加德擁有一條能飆破百英哩火球的手臂，但卻很少能夠健康投完整個賽季，今年他離開效力多年的大都會，以比普遍預期還高的1年2100萬美元合約加盟天使，不僅能賺到這張合約，也有機會在繳出好表現後為自己的未來鋪路。

昨天熱身賽面對強敵道奇，辛德加德用表現為天使輪值打了一劑強心針：「我感覺做為一名投手，你總是會想要上場，然後感覺可以在眼睛閉著的時候投球。而我覺得今天就是這樣的一場比賽。」

辛德加德。（資料照）

該場比賽辛德加德的直球均速未達95英哩，不過比賽中他混用了變速球、曲球與滑球，而且還三振了多位道奇隊的明星球員，包含貝茲（Mookie Betts）、透納（Justin Turner）、貝林傑（Cody Bellinger）與馬恩西（Max Muncy）。

「我對我的出手感到更加舒適，當局數越投越深時然後待腎上腺素發揮時，我們會看到速度往上提升。」辛德加德坦言，就這場出賽的出手感覺來說，應該是他自2019年後最棒的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。