MLB》K翻國聯邪惡帝國！ 天使雷神：2019年後最棒感受

〔體育中心／綜合報導〕休賽季獲得天使1年2100萬（約新台幣6億）大約網羅的「雷神」 辛德加德（Noah Syndergaard），昨日對國聯邪惡帝國道奇主投5局狂飆7K失1分，他也挺滿意自己的表現，認為是自2019年後最好。

辛德加德擁有一條能飆破百英哩火球的手臂，但卻很少能夠健康投完整個賽季，今年他離開效力多年的大都會，以比普遍預期還高的1年2100萬美元合約加盟天使，不僅能賺到這張合約，也有機會在繳出好表現後為自己的未來鋪路。

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昨天熱身賽面對強敵道奇，辛德加德用表現為天使輪值打了一劑強心針：「我感覺做為一名投手，你總是會想要上場，然後感覺可以在眼睛閉著的時候投球。而我覺得今天就是這樣的一場比賽。」

辛德加德。（資料照）

該場比賽辛德加德的直球均速未達95英哩，不過比賽中他混用了變速球、曲球與滑球，而且還三振了多位道奇隊的明星球員，包含貝茲（Mookie Betts）、透納（Justin Turner）、貝林傑（Cody Bellinger）與馬恩西（Max Muncy）。

「我對我的出手感到更加舒適，當局數越投越深時然後待腎上腺素發揮時，我們會看到速度往上提升。」辛德加德坦言，就這場出賽的出手感覺來說，應該是他自2019年後最棒的。

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