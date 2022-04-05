網球》退休不到2週 前球后巴蒂轉戰高爾夫奪冠

巴蒂在高爾夫球封后。（取自推特）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕網壇前任世界球后巴蒂（Ash Barty）日前突然宣告退休，羅馬尼亞球星哈勒普（Simona Halep）曾笑說：「祝福她很快拿到高爾夫大賽冠軍！」如今這位身手全能的澳洲女將，果真又在綠茵果嶺贏了。

據《每日快報》等英媒報導，本月24日才迎來26歲生日的巴蒂，3月22日「二度」退休後可沒閒著，上週六昆士蘭省布魯克沃特高球鄉村俱樂部女子賽事，她牛刀小試打出1輪34桿佳績，2桿之差獲得冠軍獎金30澳幣（約659台幣），這也是她繼2020年9月後，再度於高球賽場封后，儘管這收入與今年初澳網贏得的440萬澳幣（約9662萬台幣）相比，可說是天差地遠，但巴蒂已經證明，自己就像引退時所說：「我熱愛各種運動！我是個運動狂，如同許多澳州人一樣，我總會被吸引，喜歡嘗試不同挑戰。」

請繼續往下閱讀...

巴蒂2011年以15歲稚齡贏得溫布頓青少年女單冠軍，轉戰職業不久遭遇瓶頸，2014年暫別網壇，跨行改打板球又一鳴驚人，甚至獲得澳洲女子職業聯盟布里斯本熱火隊青睞，簽約網羅成為主力，但她仍難忘情網球魅力，2016年2月重拾球拍，只花短短3年登上世界球后，並贏得2019年法網、2021年溫網、今年澳網共3座大滿貫女單冠軍。





不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法