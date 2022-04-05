CBA》林書豪何去何從？首鋼季後賽爆冷出局道歉了

林書豪。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2021-22中國職籃CBA季後賽，北京首鋼昨2連敗不敵吉林東北虎，爆冷出局無緣8強，球團官方微博寫下「對不起」向球迷公開道歉、總教練雅尼斯請辭負責，至於表現不如預期的人氣球星林書豪，何去何從也備受各界矚目。

首鋼第2戰75：80輸給吉林，前役飆出23分的林書豪，連2場決勝時刻都被教練團換下場冷凍，此役10投4中、僅11分進帳、0助攻，另有4籃板、1抄截、1火鍋，正負值為-20，下季是否繼留首鋼？引起球迷熱議。由於本季例行賽首鋼對戰吉林2連勝，而且總計淨贏60分，加上坐擁4名外援，兵強馬壯原被看好輕鬆過關，不料結局跌破眾專家眼鏡，氣得北京球迷罵聲四起，林書豪也淪為眾矢之的，網路上飽受批評。

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33歲的林書豪，本季球運多舛，重返CBA卻因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診及接連傷病所苦，直到第2階段才向首鋼報到，例行賽他只打23場，場均13.4分、4.7助攻、3.6籃板，與2019-20賽季22.3分、5.6助攻、5.7籃板有段明顯落差，甚至季後賽2戰平均上場22.5分鐘，也較2019-20季後賽的35.8分鐘大幅銳減，下季能否續留CBA舞台？連中媒都認為恐怕有變數。

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