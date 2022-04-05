中職》日媒好奇為何返台表現不理想？ 陳冠宇揭露主因

陳冠宇。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日多年的左投陳冠宇去年下半季返台加盟中職，繳出1勝5敗，防禦率6.52不甚理想，他最近接受日本媒體採訪，認為台灣的氣候需要時間適應是主因、以及台日打者擊球習慣也不同，此外他也提及本季目標。

陳冠宇接受日本媒體《full-count》採訪表示，台灣的氣候較炎熱，水分不足、體力消耗大，為了改善比賽後半體力較不足的情形，他也格外注重水分補給。

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至於與台灣打者的對戰，相較日職打者一球一球攻擊的型態，台灣打者很會掌握失投球，這點讓他應付起來比較辛苦。

陳冠宇在訪談中表達今年要以先發投手姿態拚搏的決心，「希望能夠整季投超過120局，每次登板都能投5、6局，以及有3分之2的出賽場次能夠達到優質先發。」

陳冠宇表示，知道自己容易投成球數落後遭打者狙擊，另外壘上有無跑者的表現也差異較大，今年多加運用數據、加上去年未參加春訓，今年有了完整春訓、累積與中職打者的經驗，希望能夠改善缺點。

陳冠宇在今年中職的春訓熱身賽繳出連12局無失分佳績，他當時受訪表示企圖心，「能投球季第1場的，代表你是球隊最好的投手。」樂天桃猿今天將在桃園主場開幕，迎戰強敵中信兄弟，最後球團選擇主場先發人選為黃子鵬。

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