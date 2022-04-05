晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

中職》日媒好奇為何返台表現不理想？ 陳冠宇揭露主因

2022/04/05 07:55

陳冠宇。（資料照，記者李惠洲攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日多年的左投陳冠宇去年下半季返台加盟中職，繳出1勝5敗，防禦率6.52不甚理想，他最近接受日本媒體採訪，認為台灣的氣候需要時間適應是主因、以及台日打者擊球習慣也不同，此外他也提及本季目標。

陳冠宇接受日本媒體《full-count》採訪表示，台灣的氣候較炎熱，水分不足、體力消耗大，為了改善比賽後半體力較不足的情形，他也格外注重水分補給。

至於與台灣打者的對戰，相較日職打者一球一球攻擊的型態，台灣打者很會掌握失投球，這點讓他應付起來比較辛苦。

陳冠宇在訪談中表達今年要以先發投手姿態拚搏的決心，「希望能夠整季投超過120局，每次登板都能投5、6局，以及有3分之2的出賽場次能夠達到優質先發。」

陳冠宇表示，知道自己容易投成球數落後遭打者狙擊，另外壘上有無跑者的表現也差異較大，今年多加運用數據、加上去年未參加春訓，今年有了完整春訓、累積與中職打者的經驗，希望能夠改善缺點。

陳冠宇在今年中職的春訓熱身賽繳出連12局無失分佳績，他當時受訪表示企圖心，「能投球季第1場的，代表你是球隊最好的投手。」樂天桃猿今天將在桃園主場開幕，迎戰強敵中信兄弟，最後球團選擇主場先發人選為黃子鵬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。