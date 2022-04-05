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NBA》剩餘例行賽和附加賽都不會上 籃網用哈登換來西蒙斯超虧

2022/04/05 09:42

B.西蒙斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕B.西蒙斯（Ben Simmons）本季鬧出「拒打風波」，雖然最後如願離開七六人，但來到籃網後卻又受到椎間盤突出傷勢影響，復出沒有時間表，主帥奈許（Steve Nash）今天坦言，B.西蒙斯將不會出戰剩餘的例行賽和附加賽。

B.西蒙斯在上季結束後就陷入交易傳聞，不但一度跟隊友斷絕聯絡，沒參加訓練營和熱身賽，也拒絕再為七六人出賽，之後他雖然回費城報到，但卻仍以心理問題為由拒絕上場，最後如願被交易至籃網，七六人則是換來2018年MVP的哈登（James Harden），原以為B.西蒙斯能很快披上籃網球衣亮相，但卻因椎間盤突出，遲遲未能出賽。

「他目前還不能跑，」籃網總教練奈許受訪時談到B.西蒙斯時表示，雖然他目前能進行投籃訓練，還有一些簡單的強化訓練，取得了不錯的進展，但要回復到上場狀態仍有一段差距，奈許也坦言，B.西蒙斯將不會出戰剩餘的例行賽和附加賽。

目前籃網以40勝38敗排在東部第10，若是在附加賽中脫穎而出，B.西蒙斯是否有機會在季後賽首輪亮相，奈許認為機會不大，球隊將他的健康和安全放在第一位，會確保他是能夠上場的狀態，畢竟他已經近一年沒有經歷過NBA這樣的高強度賽事。

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