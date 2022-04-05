NBA》為季後賽做準備 公鹿挖來西班牙聯賽冠軍MVP

比爾多薩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季尋求衛冕的公鹿，例行賽卻一波三折，雖然戰績維持在東部第3，不過全隊大小傷痛不斷，終於才在近期迎回完全體，今天球隊繼續著手補強，找來曾在西班牙聯賽冠軍戰奪得MVP的阿根廷後衛比爾多薩（Luca Vildoza），增加後場人手。

比爾多薩其實去年5月就曾為了踏進NBA和母隊買斷合約，並與尼克簽約，但本季開打前卻遭逢腳傷需要動手術遭到釋出。所幸去年冠軍公鹿因後場戰力不如以往，亟需補強人手，身為自由球員的比爾多薩因此進入總管霍斯特（Jon Horst）的雷達中。

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比爾多薩2020-21賽季在西甲聯賽場均繳出10.9分、3.7助攻、1.6抄截，三分命中率35.5%，他在賽季結束後也代表阿根廷出征東京奧運，場均也能貢獻7分、1.6抄截，也幫助球隊打進最後8強才被澳洲淘汰。

公鹿本季後場雖有明星後衛J.哈勒戴（Jrue Holiday）坐鎮，但不論是他或是今年加盟的G.艾倫（Grayson Allen）和康諾頓（Pat Connaughton）都曾因傷缺席10餘場賽事，此外，替補控球G.希爾（George Hill）狀態下滑，場均得分迎來新秀球季以來新低，比爾多薩的到來也將給予球隊更多可用人選。

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