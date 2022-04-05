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MLB》普侯斯22度扛開幕戰先發 比肩漢克阿倫史上第2多

2022/04/05 10:23

普侯斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕42歲「生化人」普侯斯（Albert Pujols）本季鳳還巢，以1年250萬美元合約重返紅雀，總教練馬摩爾（Oliver Marmol）今宣布，普侯斯不僅入選開季名單，也將擔任開幕戰的先發指定打擊，這是他生涯第22次擔任開幕戰先發，與名人堂球星漢克阿倫（Hank Aaron）和C.雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski）並列史上第2多

準名人堂球星普侯斯，生涯22年來戰功彪炳，大聯盟在紅雀發跡，曾3度拿下國聯MVP，10度入選明星賽，新人王、打擊王和全壘打王都曾經拿過，2006年和2011年都幫助紅雀奪冠，2012年轉戰天使，去年遭釋出轉而加盟道奇，今年重返紅雀力拚700轟壯舉，目前他累積679轟，他日前受訪曾表示本季將會是他最後一季，結束後將高掛球鞋引退。

普侯斯今年重返紅雀，目前春訓只出賽2場，累積5打數敲出3安，打擊率為6成，雖然樣本數不多，但紅雀總教練馬摩爾仍將他放進開季28人名單，並指名他是開幕戰DH的先發人選。

「我原本沒有抱很大的期待，」普侯斯表示，這樣的驚喜他非常喜歡，這對他和喜歡他的球迷都是一個令人興奮的消息，自己必須努力準備打好這一個賽季。

普侯斯生涯第22次擔任開幕戰先發，與名人堂球星漢克阿倫和C.雅澤姆斯基並列史上第2多，大聯盟傳奇安打王羅斯（Pete Rose）以23場高居史上第1。

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