NBA》板凳跳出猛轟6記三分 熱火季後賽秘密武器是他

歐拉迪波昨繳傷癒復出代表作。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火前明星後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）昨天對戰暴龍替補上陣得到21分，這是他傷癒歸隊後首次得分突破20大關，若能將好表現延續下去，有望成為熱火季後賽道路秘密武器。

歐拉迪波去年因右膝四頭肌傷勢再度復發，賽季提前報銷，直到今年3月才正式復出，雖然歸隊首場比賽就從板凳端貢獻11分，帶給球迷無限希望，但後續就未曾攻下雙位數得分，近期甚至還跌出輪替陣容。

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不過，歐拉迪波並未放過一絲表現機會，昨天熱火包含一哥巴特勒（Jimmy Butler）在內共4名主力缺陣情況下，歐拉迪波獲得本季新高27分鐘上場時間，並已超過6成命中率進帳21分，包括三分球9投6中，幫助球隊擊潰暴龍，穩坐東部龍頭寶座。

代掌兵符的助理教練昆恩（Chris Quinn）也對歐拉迪波表示欣慰，「要從傷痛中回來需要很多的勇氣及毅力，很開心能看到他有這樣的表現。」歐拉迪波則對火燙的手感不以為然，「這就是原來的我，對我來說沒有什麼特別的。」

雖然歐拉迪波昨天繳出傷後代表作，但等到熱火主力健康歸隊後，他還能否擁有充裕的上場時間也令人存疑，他也回應，「這是我無法控制的，但只要教練叫到我的名字，我就會將準備好上場奮戰。」

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