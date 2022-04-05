中職》小郭學長一句「我今年很看好你」 石翔宇開季有新收穫

石翔宇。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕以往目標都是開季能在一軍，25歲的味全龍游擊手石翔宇今年不但開季進入一軍名單，還是開季前兩戰都獲得先發機會，讓他有不一樣的新收穫，自己3年來都去找學長郭泓志訓練，也有不一樣的體驗，「小郭學長對我說：『我今年很看好你!』」。

石翔宇在2015年季中選秀獲義大犀牛第10指名入隊，從義大時期到前年季後遭富邦悍將釋出，5個球季加起來在一軍只出賽64場。但前年12月加盟味全龍後，也讓石翔宇多了更多表現機會，去年在一軍就獲得60場出賽，已接近前5季的總和，他自己都說：「在這裡真的機會比較多。」

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教練肯給機會，也讓石翔宇更努力去把握，他表示自己季後都會去找小郭學長訓練，像今年也是一直練到農曆年前，2月初向球隊報到。「自己是台南人，季後也想找練習的地方，像小郭學長今年又開了新的訓練中心，還結合科學化訓練，都讓我很有收穫。」石翔宇說。

前天味全龍首戰，石翔宇獲得先發9棒游擊手的機會，除了敲出本季首安，也出現讓電視台主播讚嘆的美技演出，但他仍有些懊惱地說：「可是我還是有失誤啊。」昨第2戰繼續獲先發機會，石翔宇也有1次守備失誤。他認為有些比較簡單的守備機會卻出現失誤，還是要提醒自己的心態必須更謹慎一點，「在守備上要更穩定，不要出現不必要的失誤。」

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