晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》小郭學長一句「我今年很看好你」 石翔宇開季有新收穫

2022/04/05 10:25

石翔宇。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕以往目標都是開季能在一軍，25歲的味全龍游擊手石翔宇今年不但開季進入一軍名單，還是開季前兩戰都獲得先發機會，讓他有不一樣的新收穫，自己3年來都去找學長郭泓志訓練，也有不一樣的體驗，「小郭學長對我說：『我今年很看好你!』」。

石翔宇在2015年季中選秀獲義大犀牛第10指名入隊，從義大時期到前年季後遭富邦悍將釋出，5個球季加起來在一軍只出賽64場。但前年12月加盟味全龍後，也讓石翔宇多了更多表現機會，去年在一軍就獲得60場出賽，已接近前5季的總和，他自己都說：「在這裡真的機會比較多。」

教練肯給機會，也讓石翔宇更努力去把握，他表示自己季後都會去找小郭學長訓練，像今年也是一直練到農曆年前，2月初向球隊報到。「自己是台南人，季後也想找練習的地方，像小郭學長今年又開了新的訓練中心，還結合科學化訓練，都讓我很有收穫。」石翔宇說。

前天味全龍首戰，石翔宇獲得先發9棒游擊手的機會，除了敲出本季首安，也出現讓電視台主播讚嘆的美技演出，但他仍有些懊惱地說：「可是我還是有失誤啊。」昨第2戰繼續獲先發機會，石翔宇也有1次守備失誤。他認為有些比較簡單的守備機會卻出現失誤，還是要提醒自己的心態必須更謹慎一點，「在守備上要更穩定，不要出現不必要的失誤。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。