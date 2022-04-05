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MLB》本季熱身賽最終戰繳雙安 鈴木誠也：春訓很充實

2022/04/05 11:55

鈴木誠也。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊隊日籍強打鈴木誠也春訓打擊手感漸入佳境，今在熱身賽對戰白襪，3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，連兩場敲安。鈴木誠也賽後受訪坦言這18天的春訓十分充實。

鈴木誠也在熱身賽的2安都是全壘打，今對戰白襪擔任第6棒右外野手，2局下首打席對決白襪先發右投Vince Velasquez，選到四壞球保送，3局下在一二壘有人敲出帶有1分打點的中外野安打，並靠著隊友的安打跑回球隊超前分，小熊該局灌進6分，以6：4取得領先。

鈴木誠也。（今日美國）

鈴木誠也5局下再敲出中外野安打，連兩打席都敲安，並靠著暴投跑回分數，小熊單局再進帳7分，鈴木誠也在第7局攻守交換時提前退場，小熊終場以15：9大勝白襪。鈴木誠也此役3打數2安打，另有1分打點和1次保送，打擊率升至2成35，熱身賽共累積2轟、7打點。

對於自己在熱身賽的表現，鈴木誠也坦言，有沒有受傷是他比較關心的，他也發現位於亞利桑那的春訓基地和芝加哥主場的氣候溫差很大，他會努力不讓自己感冒，鈴木預計將不會參加明天最後一場熱身賽，在這18天的春訓當中，鈴木表示非常充實，能跟各式各樣的投手同場較量，自己獲益良多，「接下來就是正式比賽了，要好好調整心態才行。」

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