MLB》光芒明星外野手轉戰老虎 未來盼組兄弟連線

P.米德斯轉戰老虎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎今天與光芒交易，送出23歲年輕內野手柏利迪斯（Isaac Paredes）和一枚競爭平衡選秀籤，換來明星外野手A.米德斯（Austin Meadows），他也將與還在小聯盟的弟弟P.米德斯（Parker Meadows）重逢，有望未來一同扛起汽車城外野。

The Meadows Bros. reunited at last. pic.twitter.com/ZNV99MKMar — Detroit Tigers （@tigers） April 5, 2022

請繼續往下閱讀...

老虎過去幾年戰績不振，上次達成5成勝率已要追溯至2016年，不過農場大物漸成氣候，強打狀元托克森（Spencer Torkelson）也被放進開季名單，加上球隊季外積極補強，找來「E-Rod」E.羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）、巴耶茲（Javier Baez）等人助陣，如今又交易來A.米德斯，陣容更趨完整。

目前僅26歲的A.米德斯，2013年選秀首輪第9順位被海盜給選進，隨後因亞契（Chris Archer）交易案轉至光芒，首個完整賽季就入選明星賽，單季打擊率2成91，並有33轟、89分打點，儼然成為下個明日之星。

但2020縮水賽季A.米德斯卻陷入大低潮，36場出賽打擊率僅2成05，三振率更飆升至32.9%，所幸他去年證明並非曇花一現，雖然打擊成績不如過往，但仍繳出2成34打擊率，並轟出27轟、106分打點。

A.米德斯也將生涯首次和弟弟P.米德斯同隊，今年22歲的P.米德斯，2018年第二輪第44順位被老虎挑中，目前最高層級僅到高階1A，上季在小聯盟出賽97場，打擊率2成10、8轟、45分打點。

光芒則從交易案中得到內野工具人柏利迪斯，他雖然過去未被列入百大新秀排名，不過長期站穩老虎農場前5號新秀，近兩個球季都有在大聯盟出賽，不過僅出賽57場，打擊率2成15，並有6轟。

柏利迪斯。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法