MLB》光芒明星外野手轉戰老虎 未來盼組兄弟連線

P.米德斯轉戰老虎。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕老虎今天與光芒交易,送出23歲年輕內野手柏利迪斯(Isaac Paredes)和一枚競爭平衡選秀籤,換來明星外野手A.米德斯(Austin Meadows),他也將與還在小聯盟的弟弟P.米德斯(Parker Meadows)重逢,有望未來一同扛起汽車城外野。

The Meadows Bros. reunited at last. pic.twitter.com/ZNV99MKMar