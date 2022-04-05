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中職》WBSC恭賀林智勝成為全壘打王 撰文乃耀阿給輝煌事蹟

2022/04/05 11:13

林智勝登上WBSC官網。（取自WBSC）

〔體育中心／綜合報導〕林智勝在味全龍本季的首場出賽就敲出生涯第290轟，獨居台灣全壘打王，別具意義的一刻今天也登上國際棒總WBSC首頁，大讚「乃耀阿給‧中職新全壘打王」。

國際棒總官網撰文寫到，林智勝在2003年替代役選秀第一輪第一指名加入La New熊隊，前2個賽季就累積27轟，展現自己長打實力，效力熊隊（後更名樂天桃猿）的12年來，他一共3度拿下聯盟全壘打王（2009、10、12年）、累積207轟仍然是隊史第一紀錄。此外2度包辦台灣大賽MVP（2012、15年）。

2016年林智勝成為中職史上自由球員轉隊成功第一人，與中信兄弟簽下重磅合約，成為中職史上最高薪，加入兄弟首年他就敲出36轟創生涯單季新高，並生涯第3度拿下明星賽全壘打大賽冠軍（2009、15、16年）。

2020和21年賽季，林智勝受到傷病影響未能有太多出賽機會，去年一軍出賽33場創下生涯新低紀錄，不過在賽季最終戰敲出滿貫砲，追平張泰山保持的聯盟全壘打紀錄。如今林智勝轉戰龍隊首場比賽就破紀錄，現任龍隊打擊教練的張泰山也獻上祝福：「現在目標300轟！」情誼相當動人。

林智勝昨天在對戰統一獅隊的賽季第二戰再度開轟，生涯累積迅速來到291轟。此外跨季連續4敞開轟也平聯盟紀錄。

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