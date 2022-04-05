NBA》不看好柯瑞進年度第二隊？ 美記曝T.楊恩更有資格

楊恩（右）過去有小柯瑞之稱。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）開季狀態火燙，一度被列為MVP熱門人選，不過隨後手感冷卻，近期又因傷掛彩，逐漸從討論聲浪淡去，現在更連美媒都不看好他能夠進入年度第二隊。

柯瑞本季出賽64場，場均貢獻25.5分、5.2籃板、6.3助攻，他在聖誕節前平均可以貢獻27.9分，但之後卻僅剩下23.2分，這多少也與D.格林（Draymond Green）缺陣有關，他曾因背部傷勢缺席29場比賽。

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知名體育評論員西蒙斯（Bill Simmons）在播客節目上提到，他不會把柯瑞放在年度第一或是第二隊，甚至認為老鷹少主T.楊恩（Trae Young）比他更有資格獲選，「我很仔細觀察兩人，賽季結束T.楊恩將出賽76場，足足比柯瑞多了12場，他場均28分10助攻4籃板，PER（球員效率等級）25.5都比柯瑞來得高。」

「如果去細看進階數據更可以發現，T.楊恩在各方面都贏過柯瑞，論戰績或是領導能力，柯瑞比較好；但老鷹現在一團糟，J.柯林斯（John Collins）幾乎躺了整季，瑞迪許（Cam Reddish）也被交易，T.楊恩還能撐起全隊。」西蒙斯繼續說道。

勇士雖然長期占據西部第二席位，不過近期遭遇過多傷兵麻煩，原本席次已遭灰熊超越，現在雖仍排名第3，不過與後頭的獨行俠已無勝差，隨時有可能跌落。老鷹目前戰績41勝37敗排名東部第8，要先打贏附加賽才能晉級季後賽。

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