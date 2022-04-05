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衝浪》台東O3海洋慶典 尤佳琦、鍾昀蓉稱王封后

2022/04/05 12:39

O3共同創辦人洪藜恩（左起）、台東縣交觀處處長余明勳、印度台北協會會長戴國瀾、O3創辦人陳少喬、O3共同創辦人黃志浩。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕適逢清明連假，台東O3衝浪祭在金樽漁港圓滿閉幕，台法混血的「南灣男孩」尤佳琦、跆拳道轉戰海上的女將鍾昀蓉，歷經與國內各地高手激烈對抗，分別在大獎挑戰賽短板項目稱王封后。

國巨千金、O3創辦人陳少喬表示，雖然近來疫情有升溫趨勢，感謝所有選手及參與民眾配合防疫規定，讓活動頂住壓力圓滿落幕，「我們把在地文化、娛樂、音樂結合衝浪賽事，希望帶來不一樣的衝浪祭典，未來也會在全台找尋好浪、好玩的地點，持續舉辦O3衝浪祭。」為期兩天賽事，共誕生10組冠軍，其中國巨衝浪隊培訓好手尤佳琦展現優質潛力，一舉囊括大獎挑戰賽男子短板、U18青少年組雙料金盃；大獎挑戰賽女子冠軍則由鍾昀蓉拿下。長板男子冠軍為宜蘭名將韓宗霖；女子長板常勝軍由潘美心掄元。

首次移師東台灣後花園，Ｏ3特地把賽事現場打造成歡樂的海洋祭典，除了邀請百大網紅DJ及在地樂團輪番演出，還擺設手作攤商、農產市集，讓民眾觀賽同時，也能享用美食並體驗在地文化，吸引上千人共襄盛舉，連印度台北協會會長戴國瀾都被衝浪熱情吸引，應邀前來捧場感受。　

國巨衝浪隊培訓尤佳琦勇奪男子短板冠軍。（大會提供）

女子冠軍鍾昀蓉。（大會提供）

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