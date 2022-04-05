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MLB》投手丘上我最搖擺！ 奎托小聯盟約加盟白襪

2022/04/05 14:01

前巨人強投奎托轉戰白襪。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕36歲資深右投奎托（Johnny Cueto）去年遭巨人買斷後，至今無人問津，今天傳出白襪為了補強先發輪值深度，以1年小聯盟合約網羅奎托，期待他能東山再起。

奎托2015年與巨人簽下6年1.3億美元的合約，只有轉隊首年繳出亮眼成績單，單季拿下18勝，防禦率只有2.79，生涯第2度入選明星賽，在國聯賽揚獎票選排名第6，但之後飽受傷勢所苦，2018年曾進行Tommy John手術，近5年只出賽72場，共獲得21勝22敗，防禦率為4.38。

奎托去年開季表現回春，但季中因腰部和右肘傷勢影響表現，只繳出7勝7敗，防禦率4.08的表現，最後也沒被帶進季後賽名單。

巨人也宣布拒絕執行3奎托今年球季2200萬美元（約新台幣6.1億）合約，並給他500萬美元買斷金，雙方結束6年合作，奎托成為自由球員，今天終於找到新東家，以1年小聯盟合約加盟白襪。

奎托2008年在紅人隊登上大聯盟，闖蕩大聯盟14年，曾先後效力過紅人、皇家和巨人，曾在2015年幫助皇家拿下世界大賽冠軍。雖然奎托直球球速不復當年，去年平均只有91.7英哩，但變化球種多端，能投變速球、滑球和伸卡球，而且他投球時擅長左右搖擺，擾亂打者的打擊節奏。

奎托14年生涯總共出賽330場，拿下135勝97敗，防禦率3.45成績，投2034.1局，送出1710次三振。

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