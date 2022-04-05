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網球》溫布頓獨立自主 可能禁止俄國球員參賽

2022/04/05 14:27

梅德維夫。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕由於擔心「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）等俄國名將在今夏溫布頓網球錦標賽獲勝，有利於鞏固發動戰爭入侵烏克蘭的俄國總統普廷（Vladimir Putin）政權，傳出英國當局已經做好禁止俄國、白俄羅斯選手參賽的準備。

據《每日電訊報》、《每日鏡報》等英媒報導，身為網壇歷史悠久而且地位尊貴的溫布頓，主辦單位全英草地俱樂部已被告知，賽事獨立自主，將能針對遲未表態譴責普廷暴行的俄國、白俄羅斯球員實施禁賽，不會有任何法律問題。

先前英媒爆料，英國體育部長哈德爾斯頓（Nigel Huddleston）要求「梅總」在內的兩俄選手，必須簽署不支持普廷的聲明才可參賽，如今可能實施更嚴格措施。今年溫網6月27日至7月10日進行，報名截止日期為5月中旬，預計1個月內做出最終決定。　　

儘管ATP、WTA、ITF等國際網壇組織，暫時允許兩俄選手以中立身份繼續參賽，與全英草地俱樂部密切合作的消息人士透露，溫網未必得配合，「私人會員俱樂部擁有要讓誰參賽的自由，所以我們不會受到與職業巡迴賽相同的法規約束。」

目前世界男單排名第2的梅德維夫，4月2日已宣布動疝氣手術，至少得休兵2週。

　

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