羽球》總統致詞遭打斷幽默回應 王齊麟自爆曾與媽媽同隊被慘電

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕清晨盃羽球錦標賽邁入第五十周年，今舉行開幕記者會，總統蔡英文也蒞臨現場致詞，未料卻遭到一名男子鬧場，高喊「我要陳情」，而蔡總統則幽默回應，「好，給你陳情，請找後面那位。」之後鬧場人士就被維安人員帶離現場。

記者會也邀請東京奧運羽球男雙金牌組合李洋與王齊麟擔任宣傳大使，「麟洋配」也難得拆夥出擊，與明星組隊打對抗賽。

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王齊麟笑說，「第一次在總統面前打球，比東京奧運出賽還緊張。可能奧運期間剛好疫情，觀眾不多，但今天媒體、觀眾很多，加上在總統面前獻技，才會有些緊張。」

清晨盃羽球錦標賽是台灣歷史最悠久且規模最大的羽球業餘賽事，今年共有2000多場賽事，自4月4日至4月7日於台北體育館一、四、七樓舉行。王齊麟說，「清晨盃羽球錦標賽已是台灣指標性的賽事，我小學也曾報名參加，還與媽媽同隊出賽，但當時被慘電。」

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

蔡英文總統今出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」,現場並為活動開球。（記者田裕華攝）

現場發生小插曲,一位平頭男子要向蔡總統陳情時被安全員帶離。（記者田裕華攝）

現場發生小插曲,一位平頭男子要向蔡總統陳情時被安全員帶離。（記者田裕華攝）

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