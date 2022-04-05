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中職》本季首次先發！ 潘武雄：每個打席都珍惜

2022/04/05 16:43

潘武雄。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅今由40歲的潘威倫先發登板，迎戰有40歲打者林智勝在內的味全龍，但獅隊打序今天也有一位40歲老將潘武雄的名字，他坦言看到自己先發也嚇一跳，「我就盡全力，每個打席都珍惜。」

不管是和中信兄弟因雨泡湯的開幕戰，還是回到台南的2場主場比賽，潘武雄都是以代打身分出賽，但今天獅隊決定讓「雙潘」合體，由兩名40歲老將聯手抗龍。

今年身分多了助理打擊教練，潘武雄打完今年球季就會結束球員生涯，「我進去跟教練團開會時，看到（白板）自己先發也嚇一跳。」他也知道現在必須多培養新人，「我一開始對自己的設定也是代打，所以今天先發，還有點小緊張。」

中職目前共有5名40歲以上老將，除了今天出賽的這3人，還包括隨二軍出賽的獅隊高國慶，以及中信兄弟周思齊。因此一場比賽就能看到3名老將同場較勁，也讓潘武雄笑說：「5個出現3個，不錯了啦。」

在前兩場出場代打時，場邊球迷都唱起潘武雄用兒歌改編的招牌應援曲「潘武雄呀一壘安打，吚呀吚呀呦...」，而且還抱以熱烈掌聲，也讓他露出笑容表示：「滿感動的。」

有趣的是，潘武雄還爆料就連主審看他上場都說：「看一次少一次」，龍隊捕手蔣少宏也跟著起閧，「這個經典喔!」潘武雄開玩笑說，他們應該是想讓自己分心，「我就說，好啦好啦，讓我認真一下。」

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