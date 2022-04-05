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中職》樂天冠名桃園球場創先例！ 新名稱主場開幕戰亮相

2022/04/05 17:42

Rakuten樂天為台灣職業運動開創先例，今年桃園國際棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場」。（樂天桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕Rakuten樂天為台灣職業運動開創先例，今年桃園國際棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場」，今天主場開幕戰即可看到新名稱。

Rakuten樂天在台灣擁有完整的生態圈，不僅在台經營球隊、電子商務（EC）、金融科技、 數位內容等服務之外，樂天集團也在全球提供70種以上以會員為主要核心的數位生態圈服務，並擁有16億以上的會員。除此之外，樂天集團也對日本及全世界運動賽事的贊助不遺餘力。

在日本，樂天集團自 2005 年起擁有隸屬於日本職棒太平洋聯盟，並位於宮城縣仙台市的職業棒球隊「東北樂天金鷲隊」，以及位於兵庫縣神戶市的 J1 聯盟日本職業足球俱樂部神戶勝利船。

樂天集團亦是六屆NBA總冠軍金州勇士隊的官方合作夥伴、台維斯盃國際男子網球團體錦標賽的正式合作夥伴。樂天不僅自2009年起長期冠名贊助樂天日本網球公開賽，並曾是傳奇球隊巴塞羅那俱樂部的全球合作夥伴、全球創新與娛樂夥伴。

Rakuten樂天為台灣職業運動開創先例，今年桃園國際棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場」。（樂天桃猿提供）

今年桃園國際棒球場將冠名為「樂天桃園棒球場（RAKUTEN TAOYUAN BASEBALL STADIUM）」，這不僅是樂天集團首次獲得日本以外的國際標準棒球場冠名權，更是台灣第一家以全球領導品牌為名的職業棒球場。

過去並無企業冠名國內職棒主球場，Rakuten樂天開創先例，預料冠名之後「Rakuten樂天」品牌整體辨識度將大為提升，樂天桃猿更落實屬地主義，能夠成就此事，Rakuten樂天表示要感謝桃園市府的大力支持，「樂天擁有地方政府以及居民的認同，可以在大型體育場館看到冠名，我們很高興大家為了職業運動發展而一致團結。」

樂天桃猿職棒隊副董事長川田喜則表示，樂天除了冠名桃園國際棒球場之外，希望為台灣職棒帶來更多新挑戰與新嘗試，川田喜則說：「我們想當第一個！」今年不僅引進日職姊妹隊東北樂天金鷲熱門特色座席「尊猿席ROYAL SEAT」與「團猿席BOX SEAT」，美食街亦推出多元支付提升10號隊友的看球體驗。

未來除了球場招牌直接更換成中文場名：樂天桃園棒球場以及英文場名：RAKUTEN TAOYUAN BASEBALL STADIUM外，各式媒體露出以及聯盟網站等都將更改，今日開幕戰門票就已經印上比賽場地為樂天桃園棒球場，揭開台灣運動經營的新頁。

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