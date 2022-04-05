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NCAA》全國冠軍！恩比德賀母校堪薩斯大學封王

2022/04/05 17:44

恩比德。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕NCAA美國大學男籃一級冠軍戰，頭號種子堪薩斯大學締造決賽史上最神奇的16分大逆轉紀錄，終以72：69擊敗第8種子北卡羅萊納大學，拿下隊史第4冠，也是相隔14年再度笑捧金盃，NBA七六人隊當家中鋒恩比德（Joel Embiid）與有榮焉，推特發文慶祝母校稱王，「全國冠軍！ #RockChalk（堪薩斯加油口號） 」　

位於中西部、歷史悠久的堪薩斯大學，堪稱美國籃壇傳統名門，孕育許多NBA球星，包括曾創下單場100分紀錄的「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）、「大D」曼寧（Danny Manning）、「真理」皮爾斯（Paul Pierce）、莫里斯雙胞胎兄弟（Markieff Morris、Marcus Morris）、黄蜂帥哥射手烏布瑞（Kelly Oubre, Jr）、勇士狀元前鋒A.威金斯（Andrew Wiggins）等，至於本季MVP熱門人選的恩比德，2012至14年也曾為KU效力兩季。

堪薩斯大學總教練塞爾夫（Bill Self）執教近14年來，第2度帶領子弟兵奪冠，儘管上半場結束還落後15分，他中場只提醒全隊還有足夠時間追上，「這支球隊經歷過許多，我告訴他們：『你寧願在還剩20分鐘時落後15分，還是剩2分鐘時落後9分？』就算我們上半場打很爛，但大家沒有驚慌，並在下半場打出應有水準。」這場勝利對塞爾夫別具意義，因為他的爸爸甫於1月20日去世，「今年對我的家人非常特別，因為我們兩個多月前失去了父親，所以我們有很多事情要忙。」　

至於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）母校的北卡大功虧一簣，NCAA總決賽戰績形成6勝6負，6座亞軍已追平「藍魔鬼」杜克等名校，並列史上最多。

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