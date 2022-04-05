中職》患「投手絕症」後曾想躲起來 23歲左投楊孟沅完成最勵志初登板

獅隊23歲左投楊孟沅。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕去年獲統一獅隊第6指名入隊，到昨天對味全龍完成一軍初登板，23歲左投楊孟沅獲得「餅總」林岳平「不錯喔」的評價，他一路走來並不容易，大學時因肩關節唇破裂動刀苦熬三年，在前職棒防護員林晉民的協助下重生，昨還飆出生涯最快145公里，「我也不知道為什麼會這麼快!」

楊孟沅昨投1局被敲2支安打飆2K失1分非責失分，餅總認為他的表現不錯，且跟同年齡的球員相比，他比較成熟，可能是跟他歷經復健傷痛有關。

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對於昨能在家人見證下完成初登板，楊孟沅也覺得很開心，「完成自己小時候打球的夢想。」出生花蓮的楊孟沅，從小只要爸爸放假就會帶他去傳接球，後來就立下想打職棒的目標，他也很喜歡看當時效力洋基的王建民出賽，後來他的三級棒球都在桃園球隊完成，從平鎮青棒畢業後進入北市大就讀。

只是楊孟沅的棒球路並非一帆風順，大一就因手術動刀，「當時覺得只是一個手術而已，醫生（葉文凌）也說是小手術，但一、兩年都沒好，覺得情況沒那麼簡單，當時很沮喪，就想躲起來，也不想看到別人練球。」到了大三，楊孟沅在古林睿煬的介紹下，到林晉民開的「魔技運動」復健，「在民哥幫忙下，我的手開始有好轉，大四也開始出賽。」

林晉民曾是高國慶的私人防護員，後來也到Lamigo桃猿擔任防護員，2018年和友人合夥成立「魔技運動」，也成為楊孟沅重生的幕後推手。「民哥都說我這是『醫學奇蹟』」，楊孟沅去年在獅隊二軍出賽，最快球速約在138-140公里，當時二軍投手教練鄭博壬也提醒他要運用下半身力量，結果昨最快球速飆到145公里，連他自己都嚇一跳。

從心想自己「完蛋了」，到成功踏上職業一軍舞台，楊孟沅說：「就是有堅持!」

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