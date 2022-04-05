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中職》捷乘應猿享回程免費優惠！ 樂天女孩變身桃捷站務員超吸睛

2022/04/05 19:20

樂天女孩左起凱莉絲、阿布舞、卉妮、菲菲，齊聚機捷桃園體育園區站宣傳捷乘應猿活動。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中職主場開幕戰今（5）日登場，桃園大眾捷運公司與球迷們一起應猿、奮戰，宣布球季期間，球迷只要在樂天桃猿隊主場比賽日搭乘機捷，憑當日搭乘憑證及球賽票根，就可享有「回程免費乙次」優惠；今日下午並在機捷A19桃園體育園區站─全台第一個棒球主題特色車站，推出賽前與樂天女孩相見歡的超甜心企劃「捷乘應猿─樂天女孩賓果連線大挑戰」活動，樂天女孩變身站務員邀請球迷一起搭桃捷挺桃，鼓勵民眾走進球場以行動支持職棒。

樂天女孩阿布舞（左1）、卉妮（左2）穿著桃捷站務員專業制服，在桃園體育園區站宣傳捷乘應猿活動並發贈「回程免費搭乘憑證」給球迷。（記者李容萍攝）

桃捷公司與樂天球團合作，今在中職開幕戰前邀請4名樂天女孩菲菲、凱莉絲、卉妮、阿布舞來到A19桃園體育園區站，與球迷粉絲互動玩遊戲，現場氣氛High到最高點；活動現場由穿著桃捷站務員專業制服的卉妮及阿布舞，熱情向出站的球迷們宣傳捷乘應猿活動並發贈「回程免費搭乘憑證」，同時在車站的另一端牛棚區，由菲菲、凱莉絲穿著啦啦隊球衣擔任「樂天女孩賓果連線大挑戰」應猿關主接受球迷粉絲的棒球九宮格挑戰。

樂天女孩阿布舞（左）、卉妮（右）穿著桃捷站務員專業制服，在桃園體育園區站宣傳捷乘應猿活動。（記者李容萍攝）

桃捷公司表示，桃捷公司永遠是樂天桃猿隊最熱情的10號隊友，在機捷A19桃園體育園區站打造全台首個棒球主題車站，不但穿堂層部分地板鋪設人工草皮，設計跑壘區及打擊區等裝置讓旅客彷彿置身球場，還有看台區、球員休息區、牛棚練習區、球員休息室，讓球迷搭桃捷到桃園國際棒球場幫支持球隊加油吶喊之外，還可以在A19棒球特色車站，拍照打卡體驗當球星的快感！

從台北車站搭機捷到桃園看球的吳先生表示，全家人都熱愛棒球，尤其支持樂天桃猿隊，透過這樣的方式每人可省下100多元的回程車資，全家4人就可以省下500多元，節省的車資剛好可以當成家人的晚餐費用，他覺得相當划算，也更有動力以行動支持桃猿隊。

樂天女孩桃園體育園區站，與球迷粉絲互動玩遊戲，現場氣氛High到最高點。（記者李容萍攝）

樂天女孩桃園體育園區站，與球迷粉絲互動玩遊戲，現場氣氛High到最高點。（記者李容萍攝）

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