登山》11小時登頂6800公尺高難度山峰！ 詹喬愉挑戰生涯第五座8千之巔

詹喬愉今日晚間登頂海拔6800公尺的Amadablum技術型山峰。（彥恩國際經紀提供）

〔體育中心／綜合報導〕暱稱「三條魚」的正妹登山家詹喬愉，稍早登頂海拔6800公尺的Amadablum技術型山峰，準備要往生涯第五座八千米山峰前進。

詹喬愉在今日晚間6點56分，登頂海拔6800公尺Amadablum技術型山峰，並在攀登時加入職業架設團隊，擔任架設路繩的工作，目的除了為高度適應之外，同時也能接受更多高難度的雪地訓練，彌補因疫情無法出國適應而生疏的技術。

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詹喬愉今日晚間登頂海拔6800公尺的Amadablum技術型山峰。（彥恩國際經紀提供）

詹喬愉登頂候，直呼真的超級無敵累，「在高海拔爬這種這麼陡的，真的陡到我好無力，手腳跟心都好無力。」詹喬愉也透露，自己花了11小時才登頂。

詹喬愉完成Amadablum技術型山峰的訓練後，接下來將挑戰生涯第五座八千米山峰─安娜普納峰。詹喬愉指出，安娜普那峰的雪崩風險是所有八千米之最，因此搭配在Amadablum的訓練，更能在安全條件下達到身體足夠的高度適應。

詹喬愉今日晚間登頂海拔6800公尺的Amadablum技術型山峰。（彥恩國際經紀提供）

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