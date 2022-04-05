中職》羅薩尊敬嘟嘟和智勝 更對獅隊有一大期許

統一獅洋砲羅薩。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕今天賽前，羅薩主動去跟林智勝交談，到了賽後潘威倫受訪時，他也過來道賀，表示自己對於能夠打很久球的人都很尊敬。今天來台首轟出爐，羅薩則期許獅隊成為「更特別的球隊」。

33歲的羅薩來到獅隊後，非常融入團隊，今天賽前也主動要求和全隊講話，就是希望大家能夠放鬆心情，「主要就是告訴其他球員，就是享受比賽，不要太執著於當英雄，有壓力的時候會想太多，建議隊友放鬆心情去享受比賽，好的結果就會到來。」

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羅薩來台首轟出爐。（記者李惠洲攝）

抱著「享受比賽」的心情，羅薩此役也順利建功，不但5局先敲出二壘安打、跑回第1分，6局再轟3分砲、墊定勝基。賽後他對自己的表現並未多談，反而認為獅隊是支很特別的球隊，也投入很多努力，「希望之後繼續展現，成為更特別的球隊。」

來台之後，羅薩也認識不少特別的球員，像是前天才締造中職全壘打新猷的林智勝，就讓他賽前主動致意，「我非常尊敬他，像我自己也打了17年球，知道智勝要保持高檔表現有多難，在交談之後，也覺得他很紳士，很喜歡跟他交談。」

至於隊友潘威倫，羅薩也特別跟他恭喜，雖然一開始不知道他要挑戰150勝里程碑，但知道他是很有成就的老將，「這也證明這個聯盟還有很多值得學習的地方。」

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