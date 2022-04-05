晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》羅薩尊敬嘟嘟和智勝 更對獅隊有一大期許

2022/04/05 20:30

統一獅洋砲羅薩。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕今天賽前，羅薩主動去跟林智勝交談，到了賽後潘威倫受訪時，他也過來道賀，表示自己對於能夠打很久球的人都很尊敬。今天來台首轟出爐，羅薩則期許獅隊成為「更特別的球隊」。

33歲的羅薩來到獅隊後，非常融入團隊，今天賽前也主動要求和全隊講話，就是希望大家能夠放鬆心情，「主要就是告訴其他球員，就是享受比賽，不要太執著於當英雄，有壓力的時候會想太多，建議隊友放鬆心情去享受比賽，好的結果就會到來。」

羅薩來台首轟出爐。（記者李惠洲攝）

抱著「享受比賽」的心情，羅薩此役也順利建功，不但5局先敲出二壘安打、跑回第1分，6局再轟3分砲、墊定勝基。賽後他對自己的表現並未多談，反而認為獅隊是支很特別的球隊，也投入很多努力，「希望之後繼續展現，成為更特別的球隊。」

來台之後，羅薩也認識不少特別的球員，像是前天才締造中職全壘打新猷的林智勝，就讓他賽前主動致意，「我非常尊敬他，像我自己也打了17年球，知道智勝要保持高檔表現有多難，在交談之後，也覺得他很紳士，很喜歡跟他交談。」

至於隊友潘威倫，羅薩也特別跟他恭喜，雖然一開始不知道他要挑戰150勝里程碑，但知道他是很有成就的老將，「這也證明這個聯盟還有很多值得學習的地方。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。